Президент України Володимир Зеленський повідомив про хороші здобутки для нашої держави за результатами Лондонської конференції з відновлення України.

Про це він говорив увечері 23 червня у традиційному зверненні до українців.

За словами українського лідера, підтримка від Великої Британії, США, Євросоюзу дуже вагома.

"Програми довготермінової підтримки на перспективу, на роки вперед. Близько пʼяти сотень світових компаній, сильних компаній, мають інтерес до інвестицій в Україну. Чітка підтримка членства України у Євросоюзі: політично нас уже так сприймають – як члена Євросоюзу", - перелічив Зеленський.

Окремо президент відзначив проведену роботу над механізмом конфіскації активів держави-терориста та повʼязаних із нею осіб.

"Я дякую всім, хто готував конференцію та брав участь у її роботі, це справді важливо", - наголосив він.