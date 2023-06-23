“Хороші здобутки”: Зеленський підсумував конференцію у Лондоні [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський повідомив про хороші здобутки для нашої держави за результатами Лондонської конференції з відновлення України.
Про це він говорив увечері 23 червня у традиційному зверненні до українців.
За словами українського лідера, підтримка від Великої Британії, США, Євросоюзу дуже вагома.
"Програми довготермінової підтримки на перспективу, на роки вперед. Близько пʼяти сотень світових компаній, сильних компаній, мають інтерес до інвестицій в Україну. Чітка підтримка членства України у Євросоюзі: політично нас уже так сприймають – як члена Євросоюзу", - перелічив Зеленський.
Окремо президент відзначив проведену роботу над механізмом конфіскації активів держави-терориста та повʼязаних із нею осіб.
"Я дякую всім, хто готував конференцію та брав участь у її роботі, це справді важливо", - наголосив він.
по темі
В Україні створять комісію, яка займеться перевіркою всіх мостів та шляхопроводів по країні
Президент України Володимир Зеленський повідомив про засідання Ради національної безпеки та оборони.
У четвер, 22 червня, президент України Володимир Зеленський заявив, що розвідка та Служби безпеки України доповіли йому про те, що рф готує теракт на ЗАЕС
У четвер, 22 червня, президент України Володимир Зеленський заявив, що підписав важливий закон
ЄС затвердив новий пакет санкцій проти російської федерації. Цей пакет додатково обмежить прибутки Росії, що вона їх досі отримувала у Європі