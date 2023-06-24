російські окупанти цієї ночі атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе з різних напрямків. Ворог випустив понад 50 ракет.

Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Мали ми атаку десяти стратегічних бомбардувальників Ту-95 з району Каспію. Випустили вони 40 ракет цього разу. Потужна нічна атака", - сказав він.

За словами Ігната, росіяни також залучили бомбардувальники Ту-22М3, випустивши 9 ракет Х-22, які заходить на ціль по балістичній траєкторії. Речник наголосив, що ці ракети українські сили поки не можуть збивати, для цього необхідні сучасні системи озброєння.

Також окупанти випустили 2 крилаті ракети "Калібр" морського базування та 2 дрони-камікадзе.

Цієї ночі російські окупанти знову атакували Україну, вибухи через роботу ППО чули у різних регіонах.

Так, у Києві уламки збитої ракети влучили у багатоповерхівку у Солом'янському районі. За попередньою інформацією, внаслідок атаки троє осіб загинули, 8 травмовані.

Також окупанти атакували приватний сектор Дніпра та випустили ракети С-300 по Харкову.