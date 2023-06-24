росія випустила по Україні понад 50 ракет: Ігнат розповів деталі нічної атаки [ Редагувати ]
російські окупанти цієї ночі атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе з різних напрямків. Ворог випустив понад 50 ракет.
Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Мали ми атаку десяти стратегічних бомбардувальників Ту-95 з району Каспію. Випустили вони 40 ракет цього разу. Потужна нічна атака", - сказав він.
За словами Ігната, росіяни також залучили бомбардувальники Ту-22М3, випустивши 9 ракет Х-22, які заходить на ціль по балістичній траєкторії. Речник наголосив, що ці ракети українські сили поки не можуть збивати, для цього необхідні сучасні системи озброєння.
Також окупанти випустили 2 крилаті ракети "Калібр" морського базування та 2 дрони-камікадзе.
Цієї ночі російські окупанти знову атакували Україну, вибухи через роботу ППО чули у різних регіонах.
Так, у Києві уламки збитої ракети влучили у багатоповерхівку у Солом'янському районі. За попередньою інформацією, внаслідок атаки троє осіб загинули, 8 травмовані.
Також окупанти атакували приватний сектор Дніпра та випустили ракети С-300 по Харкову.
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