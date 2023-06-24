У ГУР зробили заяву про події в росії і похід Пригожина проти Шойгу [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Події, які сьогодні відбуваються в росії, є наслідком злочинної військової агресії диктатора володимира путіна.
Про це в коментарі розповів представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов.
"Насамперед треба розуміти, що мова йде про внутрішній російський конфлікт і протистояння, які є прямим наслідком злочинної військової агресії режиму путіна проти України", - відзначив Юсов.
Представник ГУР також відзначив, що протистояння в країні є ознакою краху правлячого режиму в росії.
Україна, зі свого боку, продовжує спостерігати за подальшим перебігом подій.
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