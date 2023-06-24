Події, які сьогодні відбуваються в росії, є наслідком злочинної військової агресії диктатора володимира путіна.

Про це в коментарі розповів представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов.

"Насамперед треба розуміти, що мова йде про внутрішній російський конфлікт і протистояння, які є прямим наслідком злочинної військової агресії режиму путіна проти України", - відзначив Юсов.

Представник ГУР також відзначив, що протистояння в країні є ознакою краху правлячого режиму в росії.

Україна, зі свого боку, продовжує спостерігати за подальшим перебігом подій.