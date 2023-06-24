У Запоріжжі розробляють колісні наземні дрони, які зможуть доставляти на передову боєкомплекти, проводити розвідку та вести спостереження на лінії фронту. І це лише одна з модифікацій. Інша - зможе перевозити до 800 кілограмів вантажу та допомагати нашим військовим з евакуацією поранених. Сергій Вендін розкаже докладніше.

Цей малюк на радіокеруванні здатен тягти майже пів тони вантажу. Та головне його призначення - розвідка у бойових умовах.

Андрій Шевченко, керівник проекту з розробки наземних дронів:

Це розвідувально-ударний наземний дрон. Ми його розробляємо під потреби наших військових під виконання певних завдань зі спостереження, розвідки, та моніторингу ситуації на лінії фронту.

На передній частині дрону встановлена башта, у якій має розміщуватися камера спостереження. На прохання військових сюди ж можна встановити кулемет. Так під час виконання завдання дрон зможе дати відсіч ворогові. Позаду місце для ящика з боєкомплектом.

Андрій Шевченко, керівник проекту з розробки наземних дронів:

Цей дрон є електричним, рухається за допомоги електричної тяги. Він безшумний. Він має зламну конструкцію повороту. Таке може бачити на будівельній колісній техніці, яка працює в тяжких умовах. Це зроблено для надійності. Він має повний електропривід.

За словами розробників, зараз вони працюють над тим, щоб дроном можна було керувати на відстані до 5 кілометрів.

Андрій Шевченко, керівник проекту з розробки наземних дронів:

Зараз дуже сильно працюємо над захистом від радіоелектронної боротьби. До 5 кілометрів без перешкод, залежно від ландшафту місцевості. Зараз працюємо над тим, щоб дублювати керування на різних частотах, та різних хвилях. Щоб сигнал був стійкий та зміг працювати поблизу ворожої лінії.

Водночас розробляють і більшу версію наземного дрона. За задумом розробників вона призначатиметься для транспортування особового складу на передову та евакуації поранених з поля бою.

Андрій Шевченко, керівник проекту з розробки наземних дронів:

Його маса навантаження 800 кг. Позаду буде борт з рівною площадкою, щоб навантажити його вантажем, або екіпажем та доставити в якесь місце. Цей дрон вже має три вісі на 6 коліс, більш потужні двигуни. Та може модульно оснащуватись маніпулятором, або технікою на вимогу військових.

Аналогів таких колесних дронів в Україні немає, запевняють розробники.

Андрій Шевченко, керівник проекту з розробки наземних дронів:

Це безсонні ночі, бажання допомогти за допомоги тієї сфери, у якій ми щось можемо робити. Наша діяльність пов'язана з колісною технікою. На базі цього ми вирішили допомогти нашим військовим.

Розробкою запоріжців вже зацікавилися деякі підрозділі Сил оборони України. Невдовзі колесні безпілотники випробовуватимуть у бойових умовах.