Зелені річки, закриті точки з видачі питної води, заборона купатися та ловити рибу. У Миколаєві, де проблеми з водопостачанням існують уже майже рік, після підриву росіянами Каховської ГЕС - усе лише погіршилося.

Люди стали помічати, що вода у кранах стала бруднішою, а в річках - не те, що купатися, навіть сидіти на березі не зовсім приємно. Репортаж наших кореспондентів.

Розпал сезону відпусток, а на узбережжі річок у Миколаєві - майже нікого. Містяни досі під враженням від того, що бачили 2 тижні тому. Тоді рівень води в річках піднявся до небачених показників. Бурхливі потоки води несли на пляжі сміття та неживу рибу.

Марина Михайловська – кореспондентка:

На цьому місці ми знімали одразу після підриву окупантами Каховської ГЕС. Тоді ріка тут розлилася настільки, що вода доходила до проїжджої частини. Сьогодні все висохло, навіть сміття встигли прибрати. Про те, що стался, нагадує лише неприємний запах та піщаний насип, який тоді облаштували.

Люди, що прийшли на берег, купатися не наважуються - вода тепер яскраво зеленого кольору. А на піску подекуди - сліди дивного бірюзового кольору.

Тимофій - житель Миколаєва:

Вода зеленіша, ніж у тому році була, грязніша. Змій багато. Вчора взагалі зелена була. - Сьогодні краща? - Сьогодні краща - вітер розганяє.

Через забруднення в річках Інгул, Південний Буг, Інгулець, Бузькому та Дніпр-Бузькому лиманах - не можна ні купатися, ні ловити рибу. Офіційна заборона триватиме щонайменше до 1-го липня.

Фахівці постійно беруть проби води на вміст небезпечних сполук зразки досліджують у лабораторії. Просто на місці прилад показує - рівень кисню в межах норми, тобто ризику замору риби немає. А от різка зміна кольору води, запевняють в екоінспекції, - звичайне сезонне явище.

Костянтин Зінкін - в.о. начальника відділу інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу:

Почалося цвітіння водоростей. Даний процес проходить кожен рік. Період може зміщуватися в залежності від температури. Зараз температура висока, і почалося цвітіння.

Днями в Інтернеті з'явилася інформація про випадки холери в Миколаєві після катастрофи на Херсонщині. Втім ця інформація не підтвердилася.

Володимир Клочко - головний державний санітарний лікар Миколаївської області:

На сьогоднішній день ніякої холери поки не виявлено. Те, що у нас відбувається зі знаходками холереподібного вібріона - це індикатор, що є можливість бути холері і розповсюджуватися, оскільки створені всі для неї умовами. Центр контролю моніторить постійно це.

Вода у кранах - уже більш як рік технічна. Втім миколаївці навіть просто візуально помітили, що її якість останніми тижнями стала ще гіршою.

Тетяна - жителька Миколаєва:

Колір темніший, ніж був, після ситуації на Каховській ГЕС, і вона має запах не дуже приємний. Приходиться набирати таку воду, полоскатися.

Питну воду жителі Миколаєва набирають у спеціальних пунктах. Та навіть після фільтрації далеко не скрізь її якість відповідає санітарним нормам.

Микола Логвінов - директор ОКП "Миколаївоблтеплоенерго":

У нас основна проблематика, що почали пробивати мембрани по мікробіології: калоїди, каліформи. Хімічний склад води змінився. Ми розраховували на одне, тепер ми змушені частіше змінювати мембрани.

За тиждень фахівцям "Миколаївоблтеплоенерго" довелося закрити 27 пунктів видачі питної води. Із сімдесяти дев'яти, що є на їхньому балансі. Відновлюють роботу автоматів - лише за кілька днів, після отримання дозволу від санстанції.

Микола Логвінов - директор ОКП "Миколаївоблтеплоенерго":

В станції, які в нас стали по аналізам санстанції, ми купляємо мембрани міняємо, миємо баки, ми докупили ультрафіолетові лампи. Тільки за цей тиждень ми витрати 1.5 млн.

Доки якість води в місті не покращиться, фахівці радять миколаївцям не втрачати пильності: кип'ятити питну воду або вживати бутильовану, частіше мити руки та триматися подалі від річок.