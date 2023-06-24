Є сценарій і на випадок, якщо злочинець застосує вогнепальну зброю.

Бійцівські собаки. Їх наразі долучають до роботи на деокупованих територіях. Для перевезення хвостатих бійців задіяний сучасний спецтранспорт. Як працює кінологічна служба на війні - подивіться!

Пес на кличку Пан - разом із групою кінологів та вибухотехників нещодавно повернувся з Херсонщини. Там команда розчищала територію від ворожої вибухівки.

Олена Петролай, кінолог:

Першими йдуть вибухотехніки, вони оглядають на предмет розтяжек, датчиків, вони більш досвідчені, вони знають всі види боєприпасів. Наприклад, є сейф або шафа і вони мають сумніви, чи можна її відкрити, тоді застосовується службовий собака, він обнюхує і можна визначити по поведінці собаки, він подказує чи можна далі оглядати, чи краще не чіпати.

Олена пригадує, як виконуючи завдання, потрапили під ворожий обстріл.

Олена Петролай, кінолог:

Їхали вже без собак і в той день дуже сильно обстрілювали місто Херсон. Побачили приліт, подумала, що 2 рази в одне місце прилетіти не може і вирушили на допомогу людям. Знов був повторний обстріл по тому ж місту і зачепило трохи і нас. Насправді відновлення ще остаточне не відбулося, ось тут був дуже великий синець по всій руці, і ще всередині є якесь таке відчуття. А в нозі поранення глибоко, воно заживало в рівному положенні і коли я згинаю ногу, теж деякий дискомфорт відчуваю.

Службові собаки потребують належного догляду. А ще гідних умов для транспортування - наголошують кінологи. Ось такі машини - подарунок від благодійників з-за кордону.

Відкриваєм бокс, зараз, до речі, тут знаходиться службовий собака за кличкою Ібро. Також ми маємо таких грузовий відсік, де знаходиться пітьєвий бак, завжди можем помить руки, набрать воду для собаки. Тут може знаходитися амуніція, корма, до речі, вся ця будка має кондиционування, де ми можемо визначати для собаки будь-який клімат.

Максим Піщанський, начальник кінологічного центру ГУ НПУ в Київській області:

Проїжджаючи 100-200 км, собака виходить не втомлена, вона разом з кінологом може йти і працювать.

Собака - справжній помічник людини у формі, наголошують поліцейські. А тому і ставлення до тварин - особливе.

Андрій Нєбитов, начальник ГУ НПУ в Київській області:

Ми очікуємо початок будівництва кінологічного центру на 80 пітомців, сучасного, зі всіма класами, номерами для кінологів, для тварин з навчальним матеріалом.

А тепер - найцікавіше. Кінлоги показують, на що здатні службові собаки. За легендою, в одній із валіз - вибухонебезпечний предмет. Собака за лічені секунди дізнається, в якій саме.

Собака своєю поведінкою вказує, що там щось є. Як ви бачите, в цій сумці тротилова шашка.

А так відбувається затримання умовного правопорашуника.

Бажаю, здоровʼя, предʼявіть ваші документи. - Нема.

Є сценарій і на випадок, якщо злочинець застосує вогнепальну зброю. Кожною вдало виконаною вправою службові собаки доводять - без них в умовах війни людям було б набагато складніше.