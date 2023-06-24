Коли міст буде вже готовий, треба буде ще заасфальтувати під'їзні шляхи та з'єднати їх із дорогою.

На Буковині будують тимчасовий сучасний міст. Конструкція - норвезького виробництва. Переправа буде однією із найдовших в Україні, 120-ть метрів. Варіант транспортного коридору до країн Євросоюзу бачила Ольга Лучек.

Цей міст, наче конструктор, майстри збирають навіть без використання спеціальної мостової техніки. При цьому потім він зможе витримувати навіть заповнені доверху вантажівки. Павло вже має досвід роботи з тимчасовими мостами. Незадовго до початку повномасштабної війни здали переправу на Черкащині.

Павло Серко, майстер монтажних і будівельних робіт:

Ми бачили фактично як їхав танк, цей радянський, переїхав через нашу переправу. - І міст витримав? - Таки так, він переїхав через міст, погрузився на платформу і поїхав собі далі.

Тимчасовий міст, що поєднає два села - Глиниця і Дубівці, - вийде довжиною 120 метрів. А отже - буде одним із найдовших в Україні. Ширина проїзної частини - 4 метри.

Денис Шотурко, начальник дільниці:

Такий міст про проєкту він йде 30-метровий, ми взяли 4 моста в кучу, набрали 120 метрів, і почали його рухати. Це ми вперше рухали конструкцію 120 метрів.

Майстри вже встановили опори. На фінішній стадії - і сам збір металевого моста.

Денис Шотурко, начальник дільниці:

Наші мостовики займаються з'єднаннями, будемо ставити міст, зараз він у нас знаходиться на роликах, по яких ми його рухали, засували, виконуються роботи по останній надвишці, будемо ставити міст на консолі, і виконувати дальше підходи.

Коли міст буде вже готовий, треба буде ще заасфальтувати під'їзні шляхи та з'єднати їх із дорогою.

Віталій Квасніцький, геодезист:

Ця сторона у нас виходе 426 метрів в асвальті буде, а та 180, якщо не помиляюся. Трошки йде затримка, ну це від погоди залежить, ми вже нічого не зможемо зробити.

Євген із села Дубівці каже - вже не дочекається, коли до їхнього села вестиме якісна переправа. Адже нині найкоротший об'їзний шлях до Глиниці сягає десятків кілометрів!

Євген, житель села Дубівці:

Всі чекають цього моста, ми у неділю маємо їхати у Вашківці на фестиваль, якщо відкриють, то добре, поїдемо. Але це думаю, не буде до неділі, прийдеться робити круги.

Втім забезпечення прямого транспортного сполучення між двома невеличкими селами є важливим не лише для жителів цих сіл. Міст є частиною дороги, що веде до пунктів пропуску з Румунією. А отже, поєднує Україну з державами Євросоюзу. Ще один плюс у тому, що міст-конструктор - є подарунком від Норвегії. Для держави в умовах віний це неабияка економія!

Ігор Гах, начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області:

Приблизна вартість саме цього моста коштує близько 40 мільйонів гривень, за рахунок того, що наданий нам безкоштовно, ми змогли зекономити державні кошти і направити їх туди, куди сьогодні потрібно державі. А самі роботи проводяться за кошти держбюджету.

Рух новеньким мостом планують запустити вже на початку липня.