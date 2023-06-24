"Ситуація з інфраструктурою Києва є катастрофічною": у Київраді прокоментували рішення РНБО перевірити стан мостів (відео) у [ Редагувати ]
Рада національної безпеки та оборони України напередодні створила комісію щодо перевірки стану мостів і шляхопроводів по всій Україні. Особливо це стосується стратегічних мостів через річки Дніпро й Дністер.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко.
Ми абсолютно вітаємо ініціативу РНБО як київські депутати. І будемо зі свого боку надавати повну підтримку державним структурам для того, щоб оцінити якість мостів у місті Києві. Відповідно якщо взяти кількісно-якісний аналіз, то давайте порівняємо такі цифри.
Наприклад: Прага - 18 мостів, Будапешт - 5 мостів, Париж - більше 30 мостів. І 8 мостів у місті Києві, два з яких для залізничного транспорту і один - пішохідний. Тобто кількісні показники абсолютно невтішні, я б сказав навіть катастрофічні.
Що стосується якісних показників, то кожен киянин може оцінити його щодня, щоранку, коли пересікає річку Дніпро з лівого берега на правий або навпаки - в якому стані знаходяться ці мости. Це дай боже, що заборонена навігація і не можна подивитися знизу.
Ми київські депутати абсолютно володіємо інформацію, але це стратегічні обєкти і ця інформація з грифом ДСК (для секретного користування - ред.), тому нажаль я на широкий загал не можу її інформувати. Але як на нас ситуація з інфраструктурою міста Києва є катастрофічною...
Місто Київ хворе інфраструктурною хворобою. Неможливо всунути в інфраструктуру 80- років 20 століття місто 21-гго сторіччя. Те що ми зараз ремонтуємо - це ви лікуємо симптоми, а не основну проблему.
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