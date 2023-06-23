"Увага до трьох великих тем": Зеленський провів засідання РНБО (відео) [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський повідомив про засідання Ради національної безпеки та оборони.
Увага до трьох великих тем.
Перша - безпека людей. Чверть бомбосховищ по Україні й третина по Києву непридатні для використання. Рішення РНБО: винних притягти до відповідальності, а всі захисні споруди привести в належний стан.
Друга - суди. Продовжуємо судову реформу в тісній співпраці з ЄС. Посилюємо відповідальність за корупцію в системі правосуддя. Окремо опрацьовуємо механізм для захисту в судах іноземних та внутрішніх інвестицій.
Третя – наше майбутнє в ЄС. Прискорюємо роботу над виконанням європейських рекомендацій.
Про кадрові рішення щодо Віталія Кличка та влади в Києві, про які останнім часом багато говорять, поки не повідомляється.
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