Українські банки та обмінники зобов'язали приймати незначно пошкоджені купюри [ Редагувати ]
Національний банк України заборонив банкам та обмінникам не приймати у клієнтів старі чи зношені купюри.
Згідно з рішенням Нацбанку, банки зобов'язані здійснювати обмін валют з усіма банкнотами, справжність яких підтверджує спеціальне обладнання. Крім цього, заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року випуску купюр.
При цьому у разі операцій з банкнотами, які значно пошкоджені (розірвані навпіл, зафарбовані), фінустанови мають право стягувати додаткову комісію. Банки мають розмістити у доступному для клієнтів місці чіткий перелік ознак значного пошкодження купюр.
У разі порушення вищезгаданих правил банкам чи обмінникам загрожує значний штраф.
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