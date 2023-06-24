Національний банк України заборонив банкам та обмінникам не приймати у клієнтів старі чи зношені купюри.

Згідно з рішенням Нацбанку, банки зобов'язані здійснювати обмін валют з усіма банкнотами, справжність яких підтверджує спеціальне обладнання. Крім цього, заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року випуску купюр.

При цьому у разі операцій з банкнотами, які значно пошкоджені (розірвані навпіл, зафарбовані), фінустанови мають право стягувати додаткову комісію. Банки мають розмістити у доступному для клієнтів місці чіткий перелік ознак значного пошкодження купюр.

У разі порушення вищезгаданих правил банкам чи обмінникам загрожує значний штраф.