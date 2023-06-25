В Україні оголошено повітряну тривогу [ Редагувати ]
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У неділю ввечері, 25 червня, у Києві та низці північних областей України оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку. Про це свідчить карта повітряних тривог.
- "Київська, Чернігівська, Черкаська області – ракетна небезпека! У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
- "Ракетна небезпека для столиці! Перебуваєте у укриттях до завершення повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні КДВА.
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