У закрите небо України залітав польський літак із пасажирами : у чому причина [ Редагувати ]
З початку війни повітряний простір України закритий для цивільної авіації. Але днями польський літак із пасажирами пролетів над Ужгородом. Профільне видання avianews.com розповідає, у чому була причина інциденту та які були ризики для авіалайнера
У закрите небо України залетів літак Boeing 737-800 польської авіакомпанії Enter Air, який виконував чартерний рейс із польського аеропорту Познань на турецький курорт Анталія. Випадок стався 23 червня.
За даними онлайн-радару Flightradar24, літак Enter Air залетів до України не більше ніж за 25 км від кордону.
Авіалайнер пролетів над Ужгородом і перебував у небі України близько 5 хвилин. Як пояснили польські диспетчери, тим часом пілоти тримали зв'язок із вежею у Братиславі.
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Причиною, чому словацькі диспетчери могли направити авіалайнер до України, міг бути грозовий фронт.
Цивільні літаки щодня пролітають поблизу кордону з Україною в районі Ужгорода, тому для польського авіалайнера з пасажирами заліт на кілька кілометрів в український повітряний простір далеко від лінії фронту мав меншу небезпеку, ніж потрапляння в епіцентр грози, вважають експерти.
Пасажири долетіли до Анталії. А пізніше в авіакомпанії підтвердили, що все відбувалося відповідно до процедур безпеки – літак дійсно облітав грозовий фронт.
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