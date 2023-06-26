Національне антикорупційне бюро затримало голову Тернопільської обласної ради Михайло Головка. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Його та двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації звинувачують у вимаганні у бізнесмена-волонтера. Усі троє чиновників були затримані на отриманні хабаря.

Затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради.

Також за ці кошти корупціонери обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим ТОВ, за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році.

Сума неправомірної вигоди становила 5-10% "відкату" за повернення заборгованості за виконані роботи. Не дивлячись на те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та допомагав армії, можновладці все одно вимагали виплатити хабар.

Після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тис. грн голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації затримали "на гарячому".

Вирішується питання про повідомлення про підозру. Попередня кваліфікація - ч.4 ст. 368 КК України.

Розслідування цих фактів НАБУ і САП розпочали за заявою громадянина, у якого затримані вимагали кошти. Детективи і прокурори тримають у фокусі і здійснюють контроль за коштами, виділеними на відновлення.

Голова Тернопільської облради Михайло Головко є членом ВО "Свобода"