НАБУ оголосило у розшук Королевську [ Редагувати ]
Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук екс-народну депутатку України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Наталію Королевську. Про це повідомляє портал Міністерства внутрішніх справ України.
Датою зникнення Королевської вважається 22 лютого 2023 року.
Її звинувачують за ч. 1 ст. 366-2 КК України (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів).
Санкція статті передбачає штраф від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або ж обмеження волі строком до трьох років.
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