Кожен метр визволеної української землі дається потом і кровʼю наших воїнів. На Рівненщині постраждалим на фронті бійцям проходити реабілітацію допомагають собаки. Каністерапію у госпіталі для ветеранів війни практикують віднедавна, але фахівці запевняють - такі заняття дають відчутний ефект. Як це працює - бачили наші кореспонденти.

Пес на кличку Ройс слухняно виконує команди Андрія. Чоловік уже понад два місяці на реабілітації. Після тяжкого поранення в голову відмовили руки й ноги. Бійцю важко говорити. Проте спільну мову з Ройсом він одразу знайшов.

Андрій, військовослужбовець:

- Такий чотирилапий лікар як Вам? - Взагалі супер. Супер (гладить собаку). Чемний. Це емоційно ну розрядка.

Добре. Це - Ройс. Біла швейцарська вівчарка. Йому три роки.

Анастасія розповідає - її домашній улюбленець спочатку допомагав лікувати її сина, згодом Ройса стали залучати до роботи з іншими дітьми. Тепер - він хвостатий психолог для поранених бійців.

Анастасія Нагорна, волонтерка:

Його протестували. Він ідеально підійшов. Так як він пес спокійний, соціалізований. Дуже хороша віддача як від хлопців, так і від нього. Я думаю в нас виходить класна співпраця.

Надія Речун, психологиня:

Для пацієнтів з черепно-мозковими травмами такі от як в Андрія - це допомагає в рамках ерготерапії. Тому що за допомогою правої руки, яка в нього зараз не функціонує, ну погано функціонує, він може погодувати тварину, погладити. Він став більше спілкуватися, оскільки навіть тут треба давати команди.

Заняття з каністерапії у шпиталі, де реабілітують військових, проводять волонтери. У команді - з десяток чотирилапих помічників. Усі пройшли спеціальний відбір.

Вікторія Пирогова, кінологиня:

Собака-терапевт на відміну від таких собак не може мати агресії до інших людей. Не має мати, як я казала,зооагресії до інших тварин. Вони мають бути комунікабельні з бажанням спілкуватися з чужими людьми, з хлопцями, з дітьми і мають бути дуже стресостійкі.

Серед поранених - багато охочих проходити сеанси каністерпаії. Роману - до вподоби мати справу з великими породами собак.

Роману всього 22. Цьогоріч - на початку лютого - потрапив під ворожий обстріл недалеко від Бахмута. У шпиталі вже третій місяць - собаки для нього тут стали розрадою.

Роман Зубов, військовослужбовець:

Вони дають позитивні емоції на день, якось розслабляють. Я собак сам по собі люблю. Хотів собі колись завести і коне корса. Но пішов на срочку служити, потім війна, так і не зміг.

Белла - новачок у каністерапії. Щоб стати хвостатим психологом, пройшла спеціальну підготовку. Тепер сповна віддається роботі з бійцями. До кожного пацієнта - має свій підхід.

Алла Лосік, керівниця проєкту каністерапії:

Цей проєкт розпочався чотири роки тому - ми почали працювати з дітьми і побачили достатньо великий ефект від взаємодії з собаками. Ми пройшли навчання міжнародне, отримали сертифікати.

Андрій Бурачик, начальник госпіталю:

Ми це почули від наших партнерів з-за кордону. В нас появилась така думка, щоб запровадити. Якраз співпало, що є волонтери, які нам в цьому допомогли. Пацієнтам це приносить відпочинок, задоволення і реабілітацію.

Каністерапія чи лікування творчістю... Лікарі кажуть - готові запроваджувати будь-які методи реабілітації, аби тільки це допомагало пораненим бійцям якнайшвидше поверталися до повноцінного життя.