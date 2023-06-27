На Рівненщині собаки допомагають проходити реабілітацію постраждалим на фронті бійцям [ Редагувати ]
Кожен метр визволеної української землі дається потом і кровʼю наших воїнів. На Рівненщині постраждалим на фронті бійцям проходити реабілітацію допомагають собаки. Каністерапію у госпіталі для ветеранів війни практикують віднедавна, але фахівці запевняють - такі заняття дають відчутний ефект. Як це працює - бачили наші кореспонденти.
Пес на кличку Ройс слухняно виконує команди Андрія. Чоловік уже понад два місяці на реабілітації. Після тяжкого поранення в голову відмовили руки й ноги. Бійцю важко говорити. Проте спільну мову з Ройсом він одразу знайшов.
Андрій, військовослужбовець:
- Такий чотирилапий лікар як Вам? - Взагалі супер. Супер (гладить собаку). Чемний. Це емоційно ну розрядка.
Добре. Це - Ройс. Біла швейцарська вівчарка. Йому три роки.
Анастасія розповідає - її домашній улюбленець спочатку допомагав лікувати її сина, згодом Ройса стали залучати до роботи з іншими дітьми. Тепер - він хвостатий психолог для поранених бійців.
Анастасія Нагорна, волонтерка:
Його протестували. Він ідеально підійшов. Так як він пес спокійний, соціалізований. Дуже хороша віддача як від хлопців, так і від нього. Я думаю в нас виходить класна співпраця.
Надія Речун, психологиня:
Для пацієнтів з черепно-мозковими травмами такі от як в Андрія - це допомагає в рамках ерготерапії. Тому що за допомогою правої руки, яка в нього зараз не функціонує, ну погано функціонує, він може погодувати тварину, погладити. Він став більше спілкуватися, оскільки навіть тут треба давати команди.
Заняття з каністерапії у шпиталі, де реабілітують військових, проводять волонтери. У команді - з десяток чотирилапих помічників. Усі пройшли спеціальний відбір.
Вікторія Пирогова, кінологиня:
Собака-терапевт на відміну від таких собак не може мати агресії до інших людей. Не має мати, як я казала,зооагресії до інших тварин. Вони мають бути комунікабельні з бажанням спілкуватися з чужими людьми, з хлопцями, з дітьми і мають бути дуже стресостійкі.
Серед поранених - багато охочих проходити сеанси каністерпаії. Роману - до вподоби мати справу з великими породами собак.
Роману всього 22. Цьогоріч - на початку лютого - потрапив під ворожий обстріл недалеко від Бахмута. У шпиталі вже третій місяць - собаки для нього тут стали розрадою.
Роман Зубов, військовослужбовець:
Вони дають позитивні емоції на день, якось розслабляють. Я собак сам по собі люблю. Хотів собі колись завести і коне корса. Но пішов на срочку служити, потім війна, так і не зміг.
Белла - новачок у каністерапії. Щоб стати хвостатим психологом, пройшла спеціальну підготовку. Тепер сповна віддається роботі з бійцями. До кожного пацієнта - має свій підхід.
Алла Лосік, керівниця проєкту каністерапії:
Цей проєкт розпочався чотири роки тому - ми почали працювати з дітьми і побачили достатньо великий ефект від взаємодії з собаками. Ми пройшли навчання міжнародне, отримали сертифікати.
Андрій Бурачик, начальник госпіталю:
Ми це почули від наших партнерів з-за кордону. В нас появилась така думка, щоб запровадити. Якраз співпало, що є волонтери, які нам в цьому допомогли. Пацієнтам це приносить відпочинок, задоволення і реабілітацію.
Каністерапія чи лікування творчістю... Лікарі кажуть - готові запроваджувати будь-які методи реабілітації, аби тільки це допомагало пораненим бійцям якнайшвидше поверталися до повноцінного життя.
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