2 людей загинуло, ще один чоловік зазнав поранень. Такі наслідки російського обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині. Напередодні вдень окупанти знову відкрили вогонь по мирних жителях. А останні два тижні окрім постійних атак ворога, люди потерпають ще й від відсутності води. Як виживають в таких умовах - розкаже Олена Мендалюк.

Під постійними обстрілами та у щоденних чергах за водою - до такого життя російська армія довела жителів Нікополя. Місто вже другий тиждень без води. Пані Людмила за один раз може донести лише 10 літрів, тому вдома економить.

Людмила - жителька Нікополя:

Я дуже економлю. Як? В одній мисці мию, в іншій споліскую, у третю збираю, щоб злити в туалет і так далі. Літрів 20-30 треба. І це ж ми не варимо борщ щодня, на 3-4 дні, кашу на 3-4 дні, картоплю теж.

Це лише один із пунктів видачі технічної води. Всього по Нікополю їх близько 30. Люди воду розбирають за лічені години, ємності доводиться наповнювати до п'яти разів на день.

Наталія - представниця пункту видачі води:

Щодня на пункт видачі води приблизно приходить людей 100. 4 куба розходиться десь за годину-дві.

В інших пунктах містянам роздають питну воду у пляшках.

Ірина - жителька Нікополя:

Так як у мене дитина під опікою, то 5 літрів на людину дають. А це від Червоного Хреста нам дали. 5 літрів на людину - звісно, це недостатньо. Ходимо купуємо воду окремо, замовляємо окремо.

Вікторія Грабовська - представниця пункту видачі води:

Ми обслуговуємо наших жителів міста - це такі категорії населення, як інваліди 1,2,3 групи, це всі пенсіонери, це родини загиблих військовослужбовців, а також багатодітні родини та родини, в яких є діти-інваліди.

Забезпечити населення питною водою місту допомагають і благодійники.

Людмила Мальована - голова Нікопольської міської організації Товариства Червоного Хреста:

373 чоловіка, 500 чоловік, 450 - це кожного дня надається пак, це 6 бутилок на людину, і плюс якщо у родині 4, значить 4 пака видаємо.

Влада наразі працює над відновленням централізованого водопостачання.

Олександр Саюк - міський голова Нікополя:

Ми частково повернули, але ми ще проводимо необхідні заходи для відновлення сталого водопостачання. Все буде, в тому числі залежить від відмітки, до якої припиниться падіння води в Каховському водосховищі або в річці Дніпро.

Олена Мендалюк – кореспондентка:

Каховське море, так нікопольці називають водосховище, перетворюється на пустелю. За два тижні рівень води впав до 7 метрів.

Олександр Саюк - міський голова Нікополя:

Каховського водосховища вже немає, все. Остались річки.

Навпростець - через обміліле Каховське водосховище - до Енергодару, а точніше Запорізької атомної електростанції, не більше 10 кілометрів. У разі аварії чи чергової диверсії росіян перед нікопольцями може постати ще одна загроза - радіаційна. До найгіршого сценарію влада готова.

Олександр Саюк - міський голова Нікополя:

План він є і він удосконалюється. Цим займається військова адміністрація. Люди, да, занепокоєні, обговорення є. У нас всім роздані калій, йод, таблетки ще на початку активних бойових дій.

Жителі Нікополя хоч і занепокоєні, але полишати рідне місто не поспішають.

Сергій - житель Нікополя:

Поки нікуди, а взагалі, не знаю. Ситуація чуємо, що погана з атомною. Не знаю, дай Бог, щоб усе устаткувалось.

Нині у Нікополі проживає близько п'ятдесяти тисяч жителів.