Відстріляні гільзи з артилерійських систем та ящики з-під боєприпасів як арт-об'єкти. У Рівному реалізували проєкт під назвою "Скрині перемоги: трансформація".

Вироби планують продати, щоб допомогти одній з громад Херсонщини, яка потерпала від обстрілів та окупації. Як військові знаряддя стали витворами мистецтва?

Наталія показує свою скриню: Намалювала таких ось жар птиць. Також є калина, яка символізує, Є символом крові. Використовувала також ромашки.

Художниця Наталія Утюж розповідає, як звичайний ящик з-під боєприпасів перетворювала на арт-об'єкт. Працювала в техніці петриківського розпису. Тепер це скриня для зберігання вина.

Наталія Утюж, художниця:

Уявила собі, згадала творчість такого письменника як Панаса Мирного "Хіба ревуть, як ясла повні" і от у мене виникла така уява, що треба створити цього ящика саме із такими волами, на колесиках.

Волів із дерева для ідеї Наталії виготовив сільський вчитель трудового навчання. Таке замовлення, каже чоловік, робив вперше. Кінцевий результат, вразив навіть його.

Анатолій Демчук, вчитель трудового навчання Білокриницького ліцею:

Навіть важко сказати, чи це про війну, чи це про мистецтво. Це якось все разом. Кожен має якусь каплю добавити до тої хвилі народної, яка змете оцю чорну орду.

Загалом рівненські митці перетворили на унікальні арт-об'єкти десять армійських ящиків та ще стільки ж величезних латунних гільз із артилерійських систем. Кожен із них виконано в єдиному екземплярі.

Анна Вітрук, керівниця художньої студії:

Розписуючи цю гільзу, мені навіювалися такі мотиви України, того, що перемога -не за горами. Мені яскравим кольором хотілося це показати. Арт-об'єкт, який можна використовувати як підставка для парасольок, як підставка для ватманів, для сухоцвітів.

Ідея робити з військових об'єктів витвори мистецтва належить керівниці одного із рівненських благодійних фондів. Проєкт назвали "Скриня перемоги: трансформація". Ящики та використані боєприпаси з передової привезли військові.

Галина Кульчинська, керівниця благодійного фонду:

Ми перетворюємо війну в свою перемогу. Ми перетворюємо військові речі в надію і впевненість України. Люди отримують собі, я б навіть сказала, в спадок історичний воєнний артефакт.

Позивний "Мавка", офіцерка Збройних сил України:

Тут є таке двояке відчуття, тому що я знаю як його застосовували там і це що зараз - це дуже прекрасне нагадування того, що в будь-якому випадку війна - це невід'ємна частинка нашого життя. За невеличкою кількістю металу і за деревом стоять насправді кров, збиті пальці, чиїсь втрачені життя.

Усі витвори мистецтва продадуть, а вторговане передадуть Кочубеєвській громаді, де обстрілами повністю знищено понад сотню будинків. Для цього планують виручити якомога більше грошей.