У вівторок, 27 червня, стало відомо, що в окупованому російськими військами Криму знову підірвали залізничні колії. Відновлення триватиме кілька годин. Про це повідомляється у Telegram-канал Baza.

Внаслідок підриву на перегоні "Петрово-Владиславівка" зі шляхів зійшов перший вагон вантажного поїзда.

Постраждалих нема, на місці працюють співробітники окупаційної адміністрації.

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що "ремонтні роботи орієнтовно займуть від чотирьох до восьми годин".