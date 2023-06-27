За підрахунками Петра, щоб відновити ферму, потрібно сума у 200 - 300 тисяч доларів.

Від початку війни Харківщина втратила близько 70% промисловості. Про це свідчать дані Об′єднання промисловців і підприємців області. Переважна більшість великих компаній або зруйнована, або евакуйована на захід країни. Не легше й малому бізнесу.

Про людину, що втратила через російську навалу своє унікальне виробництво, та рішуче налаштована на його повторний запуск - в наступному сюжеті.

Зігнуте, обгоріле залізяччя, зруйнована стеля, розбиті стіни та уламки від російських ракет та снарядів просто під ногами. Так виглядає і подвір'я, і колись успішний бізнес підприємця з Харківщини Петра Дрогальчука - равликова ферма.

Петро Дрогальчук, приватний підприємець:

Техніка та оборудовання почти все згоріло. Це десь близько 5 млн. гривень. Зробили тільки лабораторію по євростандартам..

Зі слизу слимаків на фермі отримували муцин. Косметика, на основі равликового продукту вже пройшла міжнародну сертифікацію, її чекали в Бельгії та Нідерландах і підприємець мав надію, що отримуватиие прибуток від бізнесу, але наскочили росіяни.

Петро Дрогальчук, приватний підприємець:

Бігав як бобік під обстрєлами. Зайду на ферму кормить.. ми ж займалися повністю репродукцією, косметикою, всім. Ми зайнялись весною репродукцією малька - равлика вирощували. Піду увечері кормить - обстрєл. Вибіг, подивився - треба тікать. Додому приїхав. В погребі посидів. Закончився обстрєл - поїхав туди.

Усе доводилося робити власноруч, майже всі, хто працював на фермі, на той час із села вже поїхали. Далі від постійних обстрілів Петро вивіз і власну родину, та все ж знаходив час, щоб разом з односельцями допомагати нашим бійцям - лінія оборони тоді проходила поблизу села.

Петро Дрогальчук, приватний підприємець:

І жінки стояли, нам було обідно, шо дівчата 35-40 років, стоять в амуніції, замерзлі. Приглашали додому, в теплі поспать, сказали - ми своїх не кидаємо. Всі стояли. Ми допомагали чим могли. Доводилось і ранених вивозить..

А у липні - кількома ракетами рашисти позбавили підприємця добре збудованого бізнесу та надії на спокійне й заможне життя.

Петро Дрогальчук, приватний підприємець:

Я ж думав, у мене буде забезпечена старість. Обманули Вони мене, лишили усього..

У полум'ї війни згоріла будівля, кілька тонн равликового м'яса, панцирі, коштовне імпортне обладнання. Втім, чоловік каже: майже 40 років тому він уже починав усе заново, коли з рідної землі його зігнала аварія на Чорнобильській АЕС. А тепер доведеться знову. Та й громаді підприємство потрібне.

Людмила Коваль, староста Калиновецького старостинського округу Золочівської громади:

Дето чоловік 8 було, да чоловік 8. Тут вони ж і мили ці равлики, він тут і платив їм.. ну а тепер - ні равликів, ні роботи, нічого немає, і виробництва немає.

За підрахунками Петра, щоб відновити ферму, потрібно сума у 200 - 300 тисяч доларів. І охочі вкластися у такий бізнес вже є.

Петро Дрогальчук, приватний підприємець: