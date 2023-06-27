В Івано-Франківську у спортзалі скоїли замах на кримінального авторитета. Коли кримінальник підійшов до вікна, у нього вистрілив снайпер. Опубліковано відео з камер спостереження.

На відео видно, що зони ураження пораненого в тулуб чоловіка відтягнув інший відвідувач. Потерпілого госпіталізували.

Правоохоронці Прикарпаття розшукують снайпера, який стріляв у чоловіка у спортзалі на вулиці Симоненка. Слідчі кваліфікували подію як замах на умисне вбивство.

Невідома особа із невстановленої зброї здійснила постріл у 32-річного місцевого мешканця, який перебував у приміщенні спортивного клубу. Чоловік отримав вогнепальне поранення та доставлений до лікарні.

За даними ЗМІ, підстрелили Івана Климовича на прізвисько "Храм". Повідомляється про кілька кримінальних епізодів, до яких він начебто може бути причетний.

У 2019-2020 банда взяла під контроль центральний ринок Івано-Франківська.

Восени 2021 року у Чернівцях підручні розстріляли автомобіль, поранивши чоловіка та жінку.

У січні 2022 року підірвали автомобіль BMW Х5 у селі Крихівці під Івано-Франківськом.

У червні 2022 року угруповання "Храма" затримали у центрі Франківська за підозрою у викраденні бізнесменів, погрозах убивством і вимогам переписати фірму на підставних осіб.

Климовича тоді відправили під нічний домашній арешт.