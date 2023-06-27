Снайпер розстріляв кримінального авторитета у спортзалі Івано-Франківська (відео) [ Редагувати ]
В Івано-Франківську у спортзалі скоїли замах на кримінального авторитета. Коли кримінальник підійшов до вікна, у нього вистрілив снайпер. Опубліковано відео з камер спостереження.
На відео видно, що зони ураження пораненого в тулуб чоловіка відтягнув інший відвідувач. Потерпілого госпіталізували.
Правоохоронці Прикарпаття розшукують снайпера, який стріляв у чоловіка у спортзалі на вулиці Симоненка. Слідчі кваліфікували подію як замах на умисне вбивство.
Невідома особа із невстановленої зброї здійснила постріл у 32-річного місцевого мешканця, який перебував у приміщенні спортивного клубу. Чоловік отримав вогнепальне поранення та доставлений до лікарні.
За даними ЗМІ, підстрелили Івана Климовича на прізвисько "Храм". Повідомляється про кілька кримінальних епізодів, до яких він начебто може бути причетний.
У 2019-2020 банда взяла під контроль центральний ринок Івано-Франківська.
Восени 2021 року у Чернівцях підручні розстріляли автомобіль, поранивши чоловіка та жінку.
У січні 2022 року підірвали автомобіль BMW Х5 у селі Крихівці під Івано-Франківськом.
У червні 2022 року угруповання "Храма" затримали у центрі Франківська за підозрою у викраденні бізнесменів, погрозах убивством і вимогам переписати фірму на підставних осіб.
Климовича тоді відправили під нічний домашній арешт.
по темі
Жінка народила двійнят у сараї та покинула їх, накривши дошками. Вагітність для жінки була небажаною, свій стан вона від усіх приховувала, а народила у сараї, до того ж двійню. Дітей вона накрила дошками та пішла
До затримання чоловік вже встиг реалізувати щонайменше три такі "продажі дітей". Затримали нелюда під час спроби вивезти дитину за кордон. До поліції звернулася мама дитини
Начальник Мукачівського відділу контррозвідки СБУ Андрій Панарін разом з підлеглими побили генерала та колишнього ректора академії СБУ Віктора Мікуліна. Про це повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола й опублікував фото побитого генерала
Активізувалися аферисти неабияк від початку війни. Лише на Прикарпатті щомісяця - понад 200 постраждалих. Які нові схеми вигадують злочинці?
СБУ повідомила про підозру ексзаступнику Міністра оборони України та його підлеглому, які привласнили з бюджету більше 1 млрд грн