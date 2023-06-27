Завершення війни росії проти України до кінця 2023 року малоймовірне. У Кремлі хочуть продовжувати бойові дії.

Про це повідомляє звіт спецслужб Швейцарії щодо державної безпеки.

"Малоймовірно, що війну росії проти України буде вирішено військовим шляхом до кінця 2023 року. Ознаки вказують на тривалий конфлікт", - йдеться у доповіді.

Спецслужби також прогнозують, що тиск Заходу на Україну із закликом розпочати переговори з рф щодо припинення вогню посилиться.

У звіті також сказано, що військові провали росії в Україні не зможуть відвернути керівництво країни-агресора від його мети.

Швейцарські спецслужби вважають, що війна завдасть росії величезних збитків, але серйозних загроз для стабільності режиму поки що не спостерігається.