Україна може отримати F-16 до кінця року - Єрмак [ Редагувати ]
Україна сподівається отримати перші винищувачі F-16 від західних партнерів до кінця 2023 року.
Про це сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі з журналістами.
За його словами, практично всі країни з авіаційної коаліції готові поставити Україні винищувачі F-16.
При чому деякі з них готові це зробити до кінця цього року. Щодо інших держав, за словами Єрмака, є технічні питання, які вирішуються.
"Я вірю в те, що ми можемо отримати перші винищувачі ще до кінця цього року", - сказав керівник Офісу президента.
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