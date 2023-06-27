Україна сподівається отримати перші винищувачі F-16 від західних партнерів до кінця 2023 року.

Про це сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі з журналістами.

За його словами, практично всі країни з авіаційної коаліції готові поставити Україні винищувачі F-16.

При чому деякі з них готові це зробити до кінця цього року. Щодо інших держав, за словами Єрмака, є технічні питання, які вирішуються.

"Я вірю в те, що ми можемо отримати перші винищувачі ще до кінця цього року", - сказав керівник Офісу президента.