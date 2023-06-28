Кабмін змінив очільника "Укроборонпрому" [ Редагувати ]
Кабінет міністрів України затвердив призначення Германа Сметаніна на пост очільника держконцерну "Укроборонпрому". Про це повідомляється у Telegram міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.
Кабмін призначив новим гендиректором "Укроборонпрому" Германа Сметаніна. Молодий прогресивний лідер. Пройшов свій шлях в ОПК від інженера до керівника заводів.
За його словами, перед Сметаніним стоїть три головні задачі:
- Наростити виробництво боєприпасів та військової техніки.
- Побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру.
- Трансформувати "Укроборонпром".
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