Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про застосування англійської мови в Україні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, унормувати особливості застосування англійської мови в роботі органів державної влади.

На сайті Ради вказано, що законопроект №9432 про застосування англійської мови в Україні зареєстрований 28 червня та визначений президентом як невідкладний. Документ направлено на розгляд Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Законопроектом встановлюються вимоги щодо обовʼязкового володіння англійською мовою для претендентів на зайняття посад:

державної служби категорії "А";

державної служби категорій "Б" і "В", перелік яких встановлюється КМУ;

голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;

військовослужбовців офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлюється КМУ;

поліцейських середнього та вищого складу Нацполіції, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється КМУ;

прокурорів;

у податкових та митних органах, перелік яких встановлюється КМУ;

керівників субʼєктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких встановлюється КМУ.

Аби обійняти посаду, вони мають скласти безкоштовний іспит. За знання англійської мови на рівні не нижче В2 обіцяють надбавку.

Закон також пропонує:

Іспити на визначення рівня володіння англійською безкоштовно організують органи виконавчої влади, його можна повторно складати необмежену кількість разів, але не частіше ніж один раз на чотири місяці.

Лікарі та рятувальники повинні приймати виклики від іноземців та осіб без громадянства, які не володіють українською, англійською або "у разі потреби іншою мовою, прийнятною для сторін".

Англійську викладатимуть для дітей з раннього в дитячих садках.

Інформація про культурні та масові заходи в державних закладах культури поряд з українською має бути англійською мовою.

Іноземні фільми англійською показуватимуть у кіно мовою оригіналу з субтитрами українською.

Покажчики біля пам'яток мають дублюватися англійською мовою.

У всіх видах пасажирського транспорту, на вокзалах, аеропортах інформація. оголошення, повідомлення, написи також мають дублюватися англійською мовою.

Нагадаємо, росіянам закрили доступ до участі в іспиті з англійської TOEFL.