"Вигризають" кожен метр: ЗСУ просунулись на двох напрямках - Маляр [ Редагувати ]
Українські військові продовжують контрнаступ на лінії фронту, "вигризаючи" кожен метр. У сил оборони є просування одразу на двох напрямках від 1,2 до 1,5 км.
Про це повідомляє в Telegram заступник міністра оборони Ганна Маляр.
За даними Маляр, на напрямку "Рівнопіль - Володине" ЗСУ мають успіх, зараз закріплюються на досягнутих рубежах та завдають серйозних втрат противнику. Фактично знекровлюють наступальний потенціал ворога, знищуючи техніку, склади, пункти управління та особовий склад.
"На Бердянському напрямку є просування 1300 м. Ворог підтягує для оборони всі свої резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу тікала з Херсону", - розповіла вона.
На Бахмутському напрямку наші війська перехопили оперативну ініціативу на цій ділянці фронту.
"У напрямку Кліщіївка просунулись на 1200 м. У напрямку Курдюмівки - на 1500 м", - додала Маляр.
Як вона додала, противник намагається утримати зайняті позиції, проводить контратаки, але поступово відступає після понесених втрат.
Боротьба триває на флангах міста. Ворог підтягує туди резерви і чіпляється за Бахмут усіма своїми силами.
"Наші мають успіх. Зараз закріплюються на звільнених рубежах. Загалом на Бахмутському напрямку знову гаряче, тривають запеклі бої", - додала Маляр.
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