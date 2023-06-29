Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнс Столтенбергом. Міністр під час спілкування наголосив, що настав час для ясності у питанні членства України в Альянсі.

Про це він повідомив в Twitter.