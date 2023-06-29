Членство України в НАТО: Кулеба поговорив зі Столтенбергом [ Редагувати ]
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнс Столтенбергом. Міністр під час спілкування наголосив, що настав час для ясності у питанні членства України в Альянсі.
Про це він повідомив в Twitter.
Під час нашої сьогоднішньої розмови я подякував генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу за його зусилля зробити саміт НАТО у Вільнюсі успішним. Україна активно працює з усіма союзниками НАТО, щоб переконати їх: час ясності щодо членства України в НАТО настав.
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