У Запорізькій області провели навчання на випадок підриву ЗАЕС [ Редагувати ]
Про ще один потенційний удар рашистів вже тиждень попереджає і наша розвідка, і Президент. Можливий підрив Запорізької АЕС. Українські посадовці закликають світ: не ігнорувати загрозу і задіяти всі важелі впливу. Натомість поки реакція млява.
Аби самим бути готовими рятувати людей із зони лиха - військові, енергетики, місцева влада чотирьох областей - влаштували навчання. Все проходило в умовах наближених до реальних. Репортаж - з Запорізької області.
У Запоріжжі зустрічають першу партію людей, які за легендою потрапили у зону радіаційного ураження. Їх везуть на спеціальний пункт пропуску. Спершу - радіаційний контроль транспортного засобу.
Далі дозиметристи вимірюють рівень радіації кожної людини.
Наступний крок - обов'язковий душ, аби змити залишки радіації. Через один такий пункт за годину може пройти близько ста людей.
Нічого складного та страшного у цих навчаннях не було, каже Лариса.
Лариса, учасниця навчань:
Ми прийшли на евакопункт, нас зареєстрували, нам роздали посадкові талончики відповідного кольору. Тут нас помили, і далі ми проходимо в чисті автобуси. Далі ми їдемо з колоною в пункт призначення.
Головне - не панікувати, і чітко виконувати інструкції. Поки ви вдома - можна підготуватися
Лариса, учасниця навчань:
Закрити всі вікна, двері, запечатати душники. Наша їжа повинна бути до цього приготована, замотана герметично, упаковані речі, обов'язково запас води питної.
Медики ж нагадали, що після повідомлення про вибух на ЗАЕС не слід одразу пити пігулку йодиду калію. Можна ще й зашкодити власному здоров'ю.
Олег Великий, в.о. медичного директора лікарні м. Запоріжжя:
Там йод вообще не нужен. И ни в коем случае не нужно проводить профилактику йодидом калия, потому что это опасно проводить без крайней необходимости.
Також під час навчань відпрацьовувалися й навички евакуації поранених людей.
Лише в цій лікарні готові прийняти одразу 40 пацієнтів з променевою хворобою. І в медзакладі ще є резерв.
Олег Великий, в.о. медичного директора лікарні м. Запоріжжя:
Надеюсь, що тяжелих не много будет. При необходимости у нас еще есть 190 коек терапевтических. Мы их тоже можем задействовать для госпитализации.
В Міненергетиці кажуть: готові до будь-якого варіанту, навіть якщо у зоні забруднення опинитися близько 300 тисяч людей з кількох областей.
Юрій Власенко, перший заступник Міністра енергетики України:
Результати навчання доволі позитивні. Наші відомства готові до локалізації викликів, пов'язані з тим, що може нанести нам російська федерація в частині того, що вони можуть якимось чином зруйнувати Запорізьку АЕС. Сценарії є різні.
Навчання проходитимуть на території Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.
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