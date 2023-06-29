Як зміниться вартість пального після скасування податкових пільг? До якого часу ще можна буде "заправитись" за старою ціною? На які галузі економіки вплине подорожчання бензину та дизеля, як відіб'ється на гаманці кінцевого споживача, та чому без цього не можна було обійтися? Ярина Марків з'ясовувала.

Ярина Марків кореспондентка:

43,90 за літр бензину, 41,90 - за дизель, 21,40 за літр газу. такі ціни на пальне бачимо на цій заправці. Останнім часом вони були майже незмінні, кажуть працівники АЗС. Та вже з 1 липня побачимо інші ціни на табло - вищі на щонайменше кілька гривень. Причина - повернення акцизних ставок та ПДВ на довоєнний рівень.

Березень 2022-го. Довжелезні черги на АЗС у перші дні російського вторгнення. Ворог обстрілює нафтопереробні потужності та склади пального в Україні, на декотрих заправках пальне зникає взагалі.

Сергій Куюн, експерт ринку нафтопродуктів:

Ціни у світі через війну в Україні полетіли до рекордних позначок 2008 р. і досягли 140$ за барель. Такого не було останні 15 років. Звичайно, що ціни на пальне теж почали зростати.

Щоб вирішити проблему Верховна Рада вирішує обнулити ставку акцизу на бензин, дизель та газ і зменшити ПДВ із 20 до семи відсотків. У вересні 2022-го, після того, як ситуація на ринку стабілізувалася, парламентарі частково повертають акцизи на пальне, не змінюючи ставку ПДВ - ці пільги за законом діятимуть до кінця воєнного стану, але не довше, ніж до 1 липня 2023 року.

Сергій Куюн, експерт ринку нафтопродуктів:

Звичайно, що бюджет через це втратив, але тоді стояла задача головним чином допомогти населенню. Допомогти своїм громадянам, і ця задача була виконана.

Юлія, водійка:

Навіть знизились ціни. Була дуже приємно здивована. Не думала, шо таке навіть може бути в наш час.

Віталій, водій:

Если цена вырастет существенно, то, канешно, это почувствуется . Но деваться некуда, придется заправляться.

З 1 липня акциз на бензин зросте більш ніж удвічі - зі 100 євро на тисячу літрів до майже 214 євро, на дизпаливо - зі 100 до 139 євро, на скраплений газ залишиться на довоєнному рівні - 52 євро. А ПДВ на пальне знову становитиме 20 відсотків. Тож як зміняться ціни?

Олег Гетьман, економіст, координатор експертних груп економічної експертної платформи:

Відповідно до орієнтовних розрахунків експертів - це подорожчання на газ автомобільний - на 2-3 грн, дизельне пальне - 4-5 грн, і найбільше подорожчає бензин - на 7-9 грн. Це незначно вплине на інші всі галузі економіки, але призведе до додаткової інфляції приблизно на 1 додатковий відсоток за підсумками року.

Таке зростання цін експерти прогнозують за умови зниження націнки на паливо власниками АЗС на 2-3 гривні. До того ж податкове навантаження компенсується й зниженням цін на нафтопродукти у світі.

Сергій Куюн, експерт ринку нафтопродуктів:

Це не означає, що ми з 1 липня прокинемося й отримуємо нові ціни на заправних станціях. Ні не так, тому що зараз в травні-червні нафтотрейдери завозять дуже великі обсяги пального. Відповідно ці запаси будуть створені за малих податків.

Тож подорожчання українці відчують не раніше кінця липня, додає експерт.

Олег Гетьман економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи:

Найбільше це вплине, звичайно, на галузь, яка пов'язана з транспортом - це перевезення, логістика, таксі. Тут, можливе, подорожчання на 5, 10, 15 відсотків.

Схожі розрахунки й в керівника з логістики компанії, яка займається перевезенням сировини та готової хлібобулочної продукції всередині країни. За його словами, частка паливно-мастильних матеріалів у витратах на доставку готової продукції досягає близько 50%.

Євген Кобирін, керівник з логістики транспортно-логістичної компанії:

Щоденно наша компанія перевозить до 100 тонн готової продукції. Возимо хліб на 0 позиції наших військових. Вартість доставки готової продукції може збільшитись приблизно на 9 або навіть на 15 %. Бо треба врахувати, що вслід за зростанням цін на паливо, треба також очікувати зростання цін на запасні частини для автомобілів, комплектуючі тощо.Збільшення вартості дзеркально відобразиться на цінниках на полицях роздрібної торгівлі. Це якнайменше на 3 гривні за одиницю хлібної продукції.

Зрештою, повернення довоєнних податків і акцизних ставок на пальне влада обгрунтовує необхідністю наповнення держбюджету. Основне завдання якого - фінансувати нашу перемогу.

Олег Гетьман, економіст, координатор експертних груп економічної експертної платформи: