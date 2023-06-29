У Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях тривають масштабні навчання - на випадок можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції. Задіяно загалом близько восьми тисяч осіб, 350 одиниць спецтехніки та 400 автобусів для евакуації. Усе максимально наближене до реальності. Нікополь - усього лише за 10 кілометрів від ЗАЕС. Як там проходив вишкіл - далі.

Евакуаційні автобуси привозять людей до контрольно-санітарного посту. Далі йде ретельна перевірка - і населення, і техніки. Після вимірів радіаційного фону евакуйовані люди та й автомобілі, що їх привезли, проходять обробку спецрозчином.

Це лише частина масштабних навчань. Все відбувається в одному з населених пунктів Нікопольського району, що знаходиться близько до ЗАЕС, а відтак потрапляє у 50-ти-кілометрову зону радіаційного ураження. За сценарієм, росіяни вчинили теракт на Запорізькій АЕС, у повітря потрапили радіоактивні викиди.

Ігор Клименко, глава МВС України:

Ми розуміємо, що окупована ворогом ЗАЕС на сьогодні представляє величезну небезпеку в техногенному плані. Зокрема для жителів цих регіонів, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської, але ми прекрасно це відпрацьовуємо, що хмара може піти далі до будь-якого регіону нашої держави.

Одне з головних завдань - якомога швидше вивезти людей із зони ураження. Для цього у кожному населеному пункті створені евакуаційні групи. У складі - посадовці та поліцейські. Вони супроводжуватимуть людей до безпечної території. Всі дії відпрацьовують до автоматизму. Залучені фахівці різних фахів і рівнів. Вони використовують спецтехніку. Зокрема, для моніторингу радіаційного фону.

Ігор Клименко, глава МВС України:

Разом із військовими адміністраціями, зі штабами ради нацбезпеки обговорили всі проблемні питання, починаючи від забезпечення наших людей, які ми евакуюємо до безпечних населених пунктів. Заслухали керівників, які відповідають за автомобільну евакуацію, ми розуміємо, що частина людей можуть виїжджати на власному автотранспорті, і ми знаємо скільки це людей, ми розуміємо, що частину людей ми будемо вивозити залізничним транспортом. Кожен будинок, кожна квартира має бути перевірена на знаходження там маломобільних людей.

Навчання триватимуть два дні. Аби всі учасники могли максимально підготуватися до будь-яких підступних дій з боку ворога.