Масштабну спецоперацію провели слідчі Нацполіції разом з колегами зі Служби безпеки. Правоохоронці полювали на банду, яка налагодила глобальну мережу з підробки різноманітних документів. В рамках справи провели півтори сотні обшуків. Докладніше - в наступному матеріалі.

Поліцейські проводять слідчі дії в одній з квартир. Саме в цьому приміщенні виготовляли підроблені документи.

Фігуранти підробляли паспорти громадянина України, паспорти громадянина України для виїзду за кордон, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, дипломи різних навчальних закладів та сертифікати.

А ще - довідки про непридатність до військової служби. Кожен липовий документ обходився замовникам у чималу копійчину, кажуть правоохоронці.

Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу вартували по 600 доларів США. А ціна довідки про непридатність до військової служби сягали 6 тисяч доларів США.

Злочинну групу організував 43-річний житель Києва. Під час першого етапу масштабної спецоперації правоохоронці провели понад 150 обшуків на території 12 областей держави.

Попередньо встановлено, що послугами фігурантів могли скористатися близько 100 осіб. Серед тих, кому вони зробили цілий пакет документів мешканка Харкова, яка підозрюється у колабораційній діяльності. Їй вони за 81 тисячу гривень виготовили підроблений паспорт громадянина України, посвідчення водія та картку платника податків.

Загалом до проведення слідчих дій було залучено понад 500 поліцейських.

У результаті вилучили пристрої для друку, комп'ютерну техніку плівки для ламінування з голографічними захисними елементами, печатки, штампи, картотеку, а також порожні бланки різних документів державного зразка і готові підробки, які підозрювані не встигли передати замовникам 4.25

Тепер чотирьом фігурантам кримінальної справи загрожує 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.