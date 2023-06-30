На Львівщині прикордонник побив молодшого за званням! Інцидент стався на одному з полігонів, де перебувають військовослужбовці після виконання бойових завдань на фронті.

Відомо, що постраждалий - 30-річний доброволець, він після операції досі залишився в лікарні. Тоді як капітан, який, ймовірно, і завдав травми, продовжує виконувати свої обов'язки й наразі не відсторонений від служби. Чи розслідують справу? Христина Гашенко з'ясувала.

Стрічками соцмереж та ЗМІ розлетілося повідомлення про те, що до реанімації оного з медзакладів Львова потрапив 30-річний Назар Матвіїшин. Корінний львів'янин. Ще у травні минулого року - він добровольцем пішов захищати Україну. Воював переважно на Бахмутському напрямку. Нещодавно - після ротації - повернувся на Львівщину. Саме в день, коли чоловік приїхав, між ним і вищим за званням прикордонником - стався конфлікт, розповіла нам сестра постраждалого.

Марта Матвіїшин, сестра військовослужбовця:

Пізня ніч, він вийшов зі свого кубрика, як вони називають палатки, в туалет, далі яка ситуація - словесний конфлікт, хто що не знаю, будуть розбиратися.

Що саме сталося - деталі наразі не відомі, але після інциденту Назара медики доставили до лікарні реанімобілем. Хлопець спочатку скаржився на болі внизу живота. Але лікарі з'ясували: травми у пацієнта значно серйозніші за попередньо встановленого апендициту.

Марта Матвіїшин, сестра військовослужбовця:

Вони його спостерігали до вечора і вночі зробили операцію, втручання нібито на апендицит, але виявили, що це тріснула печінка, забій печінки, тріснула вона і внутрішні органи. Це є в заключені.

До лікарні, де нині знаходиться потерпілий, журналістів не пускають. Жодних коментарів медики не дають. У Східному регіональному управлінні Держприкордонслужби, до якого належить частина, де стався інцидент, запевняють - в усьому розберуться! Приховувати злочин, якщо він був, не стануть.

Микола Ферин, старший офіцер сектору взаємодії зі ЗМІ Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України:

Тут більше ми зацікавлені в розслідуванні того інциденту, який стався. Ніхто замовчувати його не буде, і я думаю, що в результаті винних осіб буде встановлено і притягнуто до відповідальності.

Справою про ймовірне побиття військовослужбовця вже зайнялися і працівники територіального управління Державного бюро розслідувань. Відкрили кримінальне провадження.

Тетяна Муравель, речниця територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові:

Було відкрито кримінальне провадження за статею 426, ч. 1. Це перевищення повноважень військово-службовою особою. Ця стаття передбачає кримінальну відповідальність - це позбавлення воді на строк від 8-12 років.

На цьому відео - постраждалий після операції. Його вже перевели з реанімації до звичайної палати. Скільки ще Назар залишатиметься у лікарні - наразі не відомо.