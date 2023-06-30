Залужний висловився про "повільний" контрнаступ, де кожен метр просування дається кров'ю [ Редагувати ]
Українські військові непохитно просуваються на фронті, віддаючи свою кров за кожен здобутий метр, тому головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний відповів на коментарі щодо затримок у темпі контрнаступу.
В інтерв'ю The Washington Post Залужний зазначив, що його хвилює, коли чує, що очікуваний контрнаступ на сході та півдні України розпочався з меншою швидкістю, ніж всі сподівалися. Водночас, він підкреслив, що українські війська продовжують просуватися щодня, навіть якщо ця відстань складає всього 500 метрів.
Це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки чи щось таке. Кожен день, кожен метр дається кров'ю.
Залужний зазначив, що для того, аби український контрнаступ просувався швидше, українському війську потрібно зброї, зокрема й винищувачі F-16 для того, аби досягти переваги у повітрі.
Без повного постачання ці плани взагалі неможливі. Але вони виконуються. Так, можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу, спостерігачам, але це їхні проблеми.
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