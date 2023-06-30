Українські військові непохитно просуваються на фронті, віддаючи свою кров за кожен здобутий метр, тому головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний відповів на коментарі щодо затримок у темпі контрнаступу.

В інтерв'ю The Washington Post Залужний зазначив, що його хвилює, коли чує, що очікуваний контрнаступ на сході та півдні України розпочався з меншою швидкістю, ніж всі сподівалися. Водночас, він підкреслив, що українські війська продовжують просуватися щодня, навіть якщо ця відстань складає всього 500 метрів.

Це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки чи щось таке. Кожен день, кожен метр дається кров'ю.

Залужний зазначив, що для того, аби український контрнаступ просувався швидше, українському війську потрібно зброї, зокрема й винищувачі F-16 для того, аби досягти переваги у повітрі.