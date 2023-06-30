Україна виступає без переваги у повітрі, не маючи сучасних винищувачів. У інтерв'ю The Washington Post головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслив, що західні країни ніколи не розпочнуть наступ без повітряної переваги, однак Україна досі не отримала сучасні винищувачі. Незважаючи на обіцянки союзників щодо постачання Україні американських літаків F-16, ймовірно, їх прибуття відкладеться до осені.

Залужний вказав на відмінності між доктринами сил НАТО та росії, де обидві сторони наголошують на необхідності повітряної переваги перед початком наземних операцій глибокої дії.

А Україна, переходячи до наступальних дій, якої доктрини має дотримуватися?НАТО? російської Федерації? Або це не ваша справа?

За його словами, Україні кажуть:

У вас є своя доктрина. У вас є танки, у вас є деякі гармати, у вас є деякі (бойові машини - ред.). Ви можете це зробити.

Залужний обурюється: "Що це?"

На командному пункті у головнокомандувача ЗСУ є екран, який показує йому все, що відбувається у повітрі в будь-який момент - авіацію країн НАТО на західному кордоні України, наші літаки в небі над Україною і російські на східних краях.

Скажімо так, кількість літаків, які чергують біля наших західних кордонів, вдвічі перевищує кількість російських літаків, які руйнують наші позиції. Чому ми не можемо взяти хоча б третину звідти і перенести сюди?

Оскільки російський сучасніший парк літаків Су-35 має значно кращу радіолокаційну та ракетну дальність, старіші українські літаки не можуть з ним конкурувати. У результаті війська на землі легко стають цілями.

Ніхто не говорить, що завтра ми повинні переозброїтися і отримати 120 літаків. Чому? Мені не потрібно 120 літаків. Я не збираюся погрожувати всьому світу.

За словами головнокомандувача ЗСУ, було б достатньо дуже обмеженої кількості літаків, але вони потрібні, бо іншого шляху немає.