Експерти запевняють, що фази природного супутника Землі здатні вплинути на усе живе на нашій планеті. Особливо це стосується нового та повного місяця.

Відповідний календар на липень опублікував Chas New.

Так, фахівці розказали, що можна і чого не варто робити під час повного та супермісяця.

Зокрема, повний місяць у липні очікується 3 липня 14:40 за київським часом. Також у липні можна буде спостерігати не просто повний, супермісяць, коли місяць найбільше наблизиться до Землі.

Вплив повного Місяця на людину

Експерте стверджують, що найбільший вплив повний місяць має на жінок та психічно неврівноважених осіб. Варто контролювати емоції, адже можливе сильне збудження та імпульсивність. Проте повний місяць надасть людині додаткової енергії, тому її треба направляти у щось корисне.

Під час супермісяця його енергетичний вплив на землю і її жителів зросте. Тому час вважається дуже небезпечним.

Коли буде новий місяць у липні

У липні поточного року новий місяць припаде на 17 липня о 21:32 за київським часом. Новий місяць впливає на людину, надаючи особливий енергетичний імпульс. Варто братися за нові справи та залишити в минулому все погане, програмувати себе на позитив.

Місячні фази у липні

зростаючий Місяць - 30 червня-3 липня;

повний Місяць, Супермісяць - 3 липня;

спадний Місяць - 4-16 липня;

новий Місяць - 17 липня;

зростаючий Місяць -18-31 липня.

Сприятливі та несприятливі дні у липні 2023 року: