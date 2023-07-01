На Донеччині точаться важкі бої. Основні зусилля ворог і далі зосереджує у напрямку Лимана, Бахмута та Мар'їнки. Протягом минулої доби на цих ділянках фронту відбулося зо два десятки бойових зіткнень. Жодна зі спроб ворожого наступу не мала успіхів. Напередодні рашисти зрівняли із землею школу у Покровському районі. Двоє цивільних загинуло. Ще шестеро - поранені. Деталі минулої доби з Донбасу - далі.

Безперервні бої тривають на Донеччині. Під Бахмутом наші воїни метр за метром відбивають у ворога українські землі. Це - відео третьої окремої штурмової бригади. Бійці зачищають рашистські позиції. І закріплюються там для подальших боїв.

А ці кадри - з-під Вугледару. Наша артилерія бʼє по укриттю російських військових. Жодних позитивних зрушень для ворога, за даними нашого Генштабу, немає і на інших ділянках фронту.

Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення.

Російські війська продовжують терор населення. Напередодні ворог вгатив по Сергіївці Покровського району. За попередніми даними, окупанти вдарили по селу з ОТРК "Іскандер". Влучили у місцеву школу. Тоді у приміщенні перебувало 12 людей.

Станіслав Загурський, керівник поліції Покровська:

На місце події одразу прибули слідчо-оперативні групи, наряди ДСНС, наряди СрПП, і парамедики, які начали надавати допомогу цивільним особам…

Внаслідок обстрілу загинули вчителька початкових класів та головна бухгалтерка навчального закладу. Ще 6 поранено.

На місці вже завершили пошукову операцію: рятувальники витягли з-під завалів одного уцілілого. Наслідки цього ворожого удару фіксують правоохоронці.

Також правоохоронці продовжують евакуйовувати цивільних з-під ворожих обстрілів. Нинішній рейс Білих Янголів - у Торське.

Дмитро Мазуров, поліцейський офіцер громади Краматорського управління поліції:

Їдемо до селища Торського, де ми повинні евакуювати дві сімʼї, де троє дітей та двоє дорослих.

Про евакуацію обидві сімʼї попросили "Янголів" після серії потужних прильотів. Ситуація в Торському складна, бо до лінії фронту - лише три кілометри.

Ця родина з двома синами пережила окупацію. Під час обстрілів усі ховалися в погребі. За цей час діти навчилися розрізняти звуки від снарядів.

Батьки Кирила також вирішили, що дитині - не місце під снарядами. Тож після нетривалих зборів хлопчик із мамою вирушили в дорогу.

Співробітники поліції довезли родини до безпечного місця та скоординували з волонтерами.

Олег Кирницький, інспектор сектору комунікацій ГУ НПУ в Донецькій обл.:

Не дивлячись на шум, який був на фронті під час нашої поїздки- діти все ж таки нормально перенесли поїздку. Хоча, доволі сильно нервувались… дякую, що браслети з паракорду допомагають у цьому не гірше, ніж плюшеві іграшки.

Минулої доби на Луганщині ворог намагався наступати у бік Новоселівського. Усі спроби наші захисники відбили. Тривають бої і в Кремінських лісах. Також напередодні, під час розвезення гуманітарної допомоги мешканцям деокупованих територій правоохоронці Луганщини потрапили під обстріл.

Та навіть попри це, без допомоги людей не залишили. Усе довезли за призначенням.