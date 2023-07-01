У Запорізькій області археологи щодня прочісують узбережжя та знаходять старовинні предмети [ Редагувати ]
Артефакти - з дна водойм! Після підриву окупантами Каховської ГЕС у річках на півдні України впав рівень води. І те, що століттями ховалося у глибинах, нині лежить просто перед очима. У Запорізькій області археологи щодня прочісують узбережжя та знаходять старовинні предмети, що мають історичну цінність! Які саме знахідки виявляють, - дивіться в сюжеті.
Цей старовинний човен науковці виявили на узбережжі Дніпра. Кажуть - подібна знахідка трапляється раз на десятки років!
Андрій Денисенко, реставратор Національного заповідника "Хортиця":
Лодка була то на метровому заглибленні, то була на суші. Все це викликало досить швидкі процеси руйнації. Корпус човна зберігся на 70%. Геометрію всю можна буде скласти до купи. На жаль, на сьогоднішній час в процесі розкопок човен розклався на декілька фрагментів.
Довжина дубового човна - майже сім метрів. А вік - може сягати п'ятисот, а то й тисячі років! Його могли використовувати для риболовлі або для переправлення людей із берега на берег. Та все це - лише здогадки, кажуть науковці. Факти будуть - після детального дослідження артефакту.
Поліна Пєтрашина, в. о. завідувача відділу реставрації Національного заповідника "Хортиця":
Його треба датувати, а для цього треба досконально вивчити конструкцію, знайти якісь аналогії, потім планується проведення радіовуглецевого аналізу, щоб окреслити рамки і лише тоді ми зможемо хоч якось наблизитися до розуміння хто саме виготовив цей човен, хто ним міг користуватись, для яких цілей.
Георгій Шаповалов, історик, археолог:
Який би не був аналіз, яка б дата не з'явилася, в будь-якому випадку ми вже сьогодні маємо фіксувати дуже цікаву наукову новизну є тип човна, який у нас є в Дніпрі. Ми вже всі разом маємо кілька артефактів із цього ряду.
Усі ці артефакти десятиліттями ховалися під водою, поки не впав рівень води у річці. На цьому столі - лише частина знахідок. Ось такий старовинний ґудзик, гарматне ядро, елементи керамічного посуду. Найстаріший предмет - датується орієнтовно 4-м століттям до нашої ери!
Вячеслав Саричев, вчений секретар Національного заповідника "Хортиця":
На тих землях, які були затоплені, які зараз виходять з-під води, сконцентровані пам'ятки і скіфської доби, і середньовіччя, і звичайного Запорозького козацтва.
Історики кажуть - окрім самих артефактів, важливо вивчати й місцевість, де їх було знайдено.
Світлана Охріменко, т. в. о. генерального директора Національного заповідника "Хортиця":
Речі, які находять на узбережжі, які мають історичну цінність, вони мають історичну цінність в комплексі тоді, коли про них історики, археологи можуть зібрати повну інформацію, конкретно на якій ділянці цей уламок кераміки чи кремінь знайдений чи ще якийсь предмет.
Ось - залишки насипної дамби, що у 1944-му році стала основою для тимчасових мостів. Переходи побудували тоді дуже швидко. Хоча більшість робіт люди виконували вручну.
Сергій Дударенко, завідувач відділу науково-просвітницької роботи Національного заповідника "Хортиця":
9 років, як ми бачимо, вони проіснували. Їх потім демонтували, а залишки цих мостів ще декілька років були над водою, а потім в 56-му році, коли побудували Каховськовську греблю, рівень води піднявся і з 56 року їх ніхто не бачив.
Науковці просять місцевих жителів певний час не заважати їхній роботі та не приходити на узбережжя з металошукачами.
Олег Тубольцев, науковий співробітник Національного заповідника "Хортиця":
Металошукачі вони висмиківают тільки те, що баче металошукач, таким чином культурний шар просто стає як сир з дирками.
За тим, аби на узбережжі Дніпра не було чорних археологів, стежать поліцейські.
Олександр Кривенко, заступник начальника управління превентивної діяльності ГУ НПУ в Запорізькій обл.:
У нас щоденно залучаються близько 132 поліцейських, які несуть службу у складі патрулів автомобільних, піших та спостережних пунктів.
Загалом спільними зусиллями вдалося відшукати та зберегти вже досить багато важливих артефактів, кажуть науковці. Вони й надалі щодня прочісуватимуть узбережжя Дніпра. Наголошують: кожна нова знахідка - безцінна для історії!
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