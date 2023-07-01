Вони представляються працівниками банку, службою охорони, а зараз, під час війни, спробували себе у новій ролі - силовиків. Шахраї шукають нові й нові способи вкрасти ваші гроші.

Тільки в Чернівецькій області, з початку року, зафіксували понад 900 кримінальних проваджень про шахрайства. Про схеми крадіїв - далі в матеріалі.

Того дня панові Олександру зателефонували з невідомого номера. Співрозмовник назвався працівником СБУ.

Олександр Бєліков, постраждалий, завідувач кафедри ортопедичної стоматології Буковинського медуніверситету:

Вони представились і назвали мене: Олександр Борисович. Чому я так зреагував. За вашими картковими рахунками проведені шахрайські дії і ми повинні заблокувати ваші рахунки. Я кажу, ну звісно, погоджуюсь. Якщо шахрайські дії, то заблокуйте. Ну якщо ви погоджуєтесь (кажуть вони), натисність 1.

Після цього з пенсійної та кредитної карток лікаря почали зникати гроші. Чоловік одразу зателефонував до свого банку, там порадили звернутися на гарячу лінію.

Олександр Бєліков, постраждалий, завідувач кафедри ортопедичної стоматології Буковинського медуніверситету:

Я подзвонив на гарячу лінію, вони заблокували картки. І потім коли ми намагались зайти на мій додаток, ми не змогли. Додаток просто як картинка. Незрозуміла ситуація. Якби я назвав пінкод, якби я назвав припустимо код входу в додаток мій.

За 10 хвилини шахраї обчистили картки пана Олександра на понад 30 тисяч гривень. Постраждалий одразу написав заяву, у поліції відкрили кримінальне провадження. У банку проводять власне розслідування. Правоохоронці ж попереджають: шахраї - активізувалися.

Кароліна Маришева, речниця поліції ГУ НПУ в Чернівецькій області:

Цього року було зареєстровано понад 900 кримінальних проваджень за фактами шахрайств. І це є найпоширеніші злочини, які фіксуються на території Чернівецької області. За 197 фактами вже повідомлені особам підозри.

Шахраї телефонували від імені банків, пропонували людям соціальні виплати під час війни, гарантували виграші грошей, техніки чи автомобілів, або дурили довірливих покупців на онлайн-платформах. Полювали зловмисники на особисті дані, що відкривали доступ до рахунків. З карток цупили від 5-ти до ста тисяч гривень.

Олександр Чорней, поліцейський відділу протидії кіберзлочинам ГУ НПУ в Чернівецькій області:

Не називати свої анкетні дані, не називати реквізити банківських рахунків нікому.

Шахраї знаходять усе вигадливіші схеми, кажуть кіберполіцейські. Зловмисників вони шукають за слідами в Інтернеті - це облікові записи, банківські картки, на які вони перераховували кошти, IP-адреси.

Олександр Чорней, поліцейський відділу протидії кіберзлочинам ГУ НПУ в Чернівецькій області:

В основному - наші шахраї, але використовують методи обходу, тобто, намагаються нас заплутати, використовуючи російські рахунки, заборонені в Україні, і що ускладнює нам розслідування цих злочинів.

Збільшення кількості жертв шахрайств психологи пояснюють впливом війни. Постійні напруга та стреси притуплюють пильність.

Олена Матвєєва, керівниця сектору психологічного забезпечення ГУ НПУ в Чернівецькій області:

Люди відчувають тривогу та постійне напруження. Такий стан призводить до психологічного виснаження і зниження когнітивних функцій. В тому числі, критичного мислення. Люди в такій ситуації схильні приймати рішення на основі емоцій, а не об'єктивного аналізу.

Поліцейські нагадують українцям: не варто поспішати виконувати вказівки і ділитись особистими даними, навіть якщо телефонують - начебто- з авторитетної організації.