Інтерес до дронів, що здатні виконувати різноманітні завдання у світі завжди був високим.

"Знищені ворожі склади", "спалена техніка" або навіть ціла колона. Подібні заголовки ми читаємо регулярно. "Демілітаризують" ворога часто за допомогою безпілотників. І багато з таких дронів - українського виробництва. В уряді кажуть - для виготовлення БПЛА в Україні склалися унікальні умови. Бо будь-яку розробку можна одразу ж протестувати на фронті. Ольга Жидецька - детально про українські дрони та підтримку їх виробників.

Надія, солдат ЗСУ:

Без очей з неба важко щось зробити. Любі групи, які висуваються, вони використовують коптери. Тому що коптером вони продивляються, що попереду. Чи є ворожа техніка, чи є піхота - і це береже людські життя.

Мобільна група аеророзвідки ЗСУ запускає свою "пташку" неподалік Бахмуту, зовсім поряд із позиціями окупантів. Безпілотник українського виробництва "Лелека-100" - незамінний помічник військових на полі бою. Вітчизняна розробка може летіти на відстань до ста кілометрів і за дві-три години зафільмувати позиції ворога, переміщення його техніки чи живої сили.

Сергій, солдат ЗСУ:

Є частина мережі. Подаємо картинку на інтернет. На окрему групу свою ютубівську, і звідси вже всі командири роздивляються, а ми коригуємо, шукаємо.

"Лелеки" допомагають нашим військовим на фронті ще з 2015-го. Оператори кажуть - хоч за певними параметрами ці дрони і поступаються західним розробкам, вони добре себе зарекомендували. До всього їхня перевага - відносно невисока ціна та доступні деталі. Навчання для оперування таким безпілотником займає до півтора місяця, однак непрості умови роботи вимагають специфічних знань.

Валентин, солдат ЗСУ:

Подекуди доводиться працювати з артилерією. Коригування вогню. То єсть для цього треба розумітися по карті. Також так, як переважно нема навігації зараз в цих краях, відповідно потрібно орієнтуватися по карті. Так, щоби без навігації, по карті поверути літак додому.

"Лелека" - найпоширеніший український безпілотник, що стоїть на озброєнні ЗСУ. Вони не лише ведуть спостереження. На основі цієї пташки виготовляють також і ударну модифікацію.

Ще один, запущений у масове виробництво, БПЛА-розвідник "Фурія". Є і вдалі розробки власних бойових безпілотників. Це зокрема ГРІМ, Піплс Дрон.

Інтерес до дронів, що здатні виконувати різноманітні завдання у світі завжди був високим. І ще більше зріс на тлі повномасштабної російської війни проти України. І нашій країні є що запропонувати і покупцям, і потенційним інвесторам. Їх уряд намагається звабити унікальними умовами для випробувань, виробництва та ведення бізнесу.

Сергій Боєв, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України:

Зараз в Україні близько 100 виробників безпілотних літальних апаратів. Більшість із них працюють у стелс-режимі та надають ці безпілотники безпосередньо військовим для тестування з миттєвим відгуком. Тому зараз Україна має найкраще, найбільш інноваційне середовище для розробки військових безпілотників. І саме тому ми хочемо показати цю можливість усім гравцям галузі прийти, інвестувати, виробляти свої безпілотники в Україні.

Щоби стимулювати виробництво дронів, Україна скасувала мито та ПДВ на ввезення деталей та комплектовання. А також максимально спростила допуск БПЛА до експлуатації, закупівлі та постачання на фронт. Потреба ЗСУ у них величезна, адже у середньому на передовій такі прилади переживають лише два десятки вильотів.