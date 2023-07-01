Важлива зміна для тих, хто користується державною програмою "Доступні ліки". Вона продовжує діяти навіть в умовах війни. Але відсьогодні в аптеці препарати зі списку програми - безкоштовно чи з мінімальною доплатою - можна отримати лише за електронним рецептом. Детальніше про цю умову та саму програму - далі.

Надія Йосипівна - частий гість у поліклініці. В жінки - гіпертонічна хвороба. Проблеми з тиском почалися ще сім років тому - після складної операції. Відтоді, каже, - постійно на ліках.

Надія, жителька Івано-Франківська:

Я мушу їх приймати кожен день. До кінця життя. Як від серцебиття, так і для розрідження крові.

Колись необхідні ліки пенсіонерка купувала власним коштом. Та вже два роки - отримує безоплатно - завдяки урядовій програмі "Доступні ліки".

Надія, жителька Івано-Франківська:

Я до сімейного лікаря прихожу раз на три місяці, і він мені виписує електронне направлення, я з ним прихожу в аптеку і по тому направленні мені дають ту кількість, яка написана. На таку ціну якби купляти, то дуже дорого.

Програма "Доступні ліки" розрахована саме на людей із хронічними хворобами, яким треба приймати ліки пожиттєво. Аби зменшити витрати людей на медицину - держава оплачує за них повну або частину вартості деяких медпрепартатів.

Ольга Савчук, директорка "Центру первинної медичної консультативно діагностичної допомоги":

Є декілька категорій - це хронічні серцеві захворювання, це цукровий діабет, хронічні захворювання легень, які важко піддаються лікуванню, які потребують щоденного прийому препаратів, препарати переважно дороговартісні і більша категорія населення до впровадження цієї урядової програми просто не купувала ці ліки.

Програма "Доступні ліки" продовжує діяти навіть в умовах повномасштабної війни - наголошують у Міністерстві охорони здоров'я. Звітують - з лютого минулого року лікарі по всій країні виписали 14 мільйонів електронних рецептів. Список доступних препаратів - постійно розширюється. Нині в ньому вже майже п'ятсот позицій. Восени там з'являться ще й тест-смужки для визначення рівня цукру в крові, а також знеболюючі для онкохворих.

Зростає й кількість учасників програми. У сімейного лікаря Тетяни Кравчук - із півтори тисячі пацієнтів, яких вона обслуговує, - майже половина отримує "Доступні ліки" в аптеці.

Тетяна Кравчук, терапевт:

Зараз збільшилася кількість пацієнтів, які хочуть отримувати програму "Доступні ліки", тому що напевно і з економічною ситуацією. Багато пацієнтів, які раніше не отримували по програмі, вони зараз хочуть отримувати, вони самі цікавляться.

Торік, коли в Україні почалися перебої з електроенергією, медикам дозволили виписувати пацієнтам паперові рецепти. Але відсьогодні - в рамках програми "Доступні ліки" - лікарські засоби відпускатимуть - лише за електронним рецептом!

Тетяна Кравчук, лікар-терапевт:

Це звичайне смс-повідомлення на номер телефону пацієнта, на який пацієнт задекларований. Якщо номер телефону змінився, потрібно повідомити лікаря, тому що рецепт тримати буде неможливо. Тому що там є код погашення, який приходить тільки цьому пацієнту, його ніхто не бачить.

Діятиме електронний рецепт від одного до трьох місяців. Повторно його можна буде отримати дистанційно - навіть без візиту до лікаря.

Тетяна Кравчук, лікар-терапевт:

Полегшує роботу в тому плані, що ми можемо контролювати прийом ліків пацієнтом. Я розумію, якщо пацієнт ми виписували йому по одній таблетці один раз на день, пройшло тридцять днів, а він не телефонує до мене, значить не регулярно він приймав ліки…

Важливий момент! Для жителів прифронтових і тимчасово окупованих територій - відсьогодні не зміниться нічого. У небезпечній зоні лікарі й надалі матимуть змогу виписувати паперові рецепти.