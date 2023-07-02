494 доба повномасштабного вторгнення: оперативні дані від Генштабу [ Редагувати ]
У неділю, 2 липня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію станом на 06:00 щодо російського вторгнення.
Розпочалася чотириста дев’яносто четверта доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни.Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
Протягом доби противник завдав 1 ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив близько 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 46 бойових зіткнень.
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це - Карповичі та Кам'янська Слобода Чернігівської області; Миропілля і Рясне Сумської області та Уди, Пильна, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Одрадне і Кам'янка Харківської області.
- На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Новомлинськ, Фиголівка, Масютівка та
- Кислівка Харківської області.
- На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Невського та південніше Діброви Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Виїмки і Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Роздолівка і Берестове - Донецької.
- На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Білої Гори, Торецька та Нью-Йорка.
- Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка та Південне Донецької області.
- На Авдіївському напрямку, за підтримки авіації, противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Під вогонь потрапили , зокрема Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Гостре, Георгіївка, Мар’їнка тв Побєда Донецької області.
- На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли близько 15 населених пунктів, зокрема це, Парасковіївка, Новомихайлівка, Золота Нива, Сторожеве, Благодатне, Макарівка, Вільне Поле, Зелене Поле на Донеччині.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Качкарівка, Козацьке, Іванівка, Антонівка, Зеленівка Херсонської області та місто Херсон.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, 2 - по зенітно-ракетних комплексах та 1 - по пункту управління ворога.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони, 2 станції РЕБ та ще один важливий об’єкт ворога.
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