В Україні масштабна повітряна тривога: є ракетна небезпека [ Редагувати ]
У неділю вранці, 2 липня, після нічної ворожої атаки з використанням ударних дронів в Україні знову оголошено повітряну тривогу. Є загроза ракетних атак. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.
Сигнали про можливі повітряні атаки від ворожих сил зареєстровані у декількох областях після сьомої ранку. Половина території України стала на карті "червоною", тривога додалась і у Києві.
За інформацією військових джерел, було зафіксовано зліт стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 з аеродрому у моздоку, російська федерація. Цей літак відомий своєю здатністю нести ракети типу Х-22. Щодо можливих ракетних запусків наразі немає додаткових даних.
Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги в областях, де оголошено тривогу!
Також у ПС повідомляли про ракетну небезпеку в Київській області.
Жителів столиці закликають прямувати в укриття та дотримуватись правил "двох стін".
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