Нічна атака на Україну: ППО успішно знищило 11 повітряних цілей [ Редагувати ]
Ніч на неділю, 2 липня, стала черговою ніччю атаки окупантів на Україну з використанням іранських ударних дронів типу "Shahed" та крилатих ракет "Калібр". За повідомленням, усі повітряні цілі було успішно знищено.
Згідно з повідомленням у Telegram-каналі Повітряних сил, атака була здійснена за допомогою восьми дронів "Shahed", які були запущені з південно-східного напрямку, та трьох ракет "Калібр", які були запущені з Чорного моря.
Протиповітряна оборона працювала в різних регіонах України, зокрема в зонах відповідальності повітряних командувань "Південь", "Схід" та "Центр".
Усі повітряні цілі - 8 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 3 крилаті ракети "Калібр" знищено!
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