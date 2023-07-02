Ніч на неділю, 2 липня, стала черговою ніччю атаки окупантів на Україну з використанням іранських ударних дронів типу "Shahed" та крилатих ракет "Калібр". За повідомленням, усі повітряні цілі було успішно знищено.

Згідно з повідомленням у Telegram-каналі Повітряних сил, атака була здійснена за допомогою восьми дронів "Shahed", які були запущені з південно-східного напрямку, та трьох ракет "Калібр", які були запущені з Чорного моря.

Протиповітряна оборона працювала в різних регіонах України, зокрема в зонах відповідальності повітряних командувань "Південь", "Схід" та "Центр".