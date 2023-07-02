Українські військові за останній час просунулися на Бахмутському напрямку. Триває бойова робота на флангах. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Ми маємо просування на Бахмутському напрямку. Там іде бойова робота по флангах, йде тиск на ворога. Після детального аналізу та верифікації ми надамо детальні дані по території, яку вдалося звільнити.

За добу на Бахмутському напрямку відбулося 23 бойових зіткнень. За словами Череватого, окупанти чинять шалений опір, але українські військові за добу ліквідували 116 загарбників, ще 119 поранили. Також знищено десятки одиниць техніки ворога.

Речник також зазначив, що окупанти за добу 10 разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Лимано-Куп'янському напрямку.