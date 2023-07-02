Міжнародна федерація футболу (FIFA) та Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) працюють над новою концепцією визначення положення "поза грою" - офсайда. Про це повідомляє іспанська газета Mundo Deportivo.

Ініціатором зміни правила офсайду є керівник відділу FIFA з глобального футболу, відомий французький футбольний тренер Арсен Венгер.

Згідно з його ідеєю, офсайдом має вважатися положення, за яким все тіло гравця атаки в момент пасу знаходиться ближче до воріт суперника, ніж захисник.

У випадку, якщо частина тіла атакуючого футболіста перебуватиме на одній лінії з захисником, це положення "поза грою" не вважатиметься.

Прогнозують, що вже наступного футбольного сезону нові правила визначення офсайду протестують у матчах нижчих дивізіонів Швеції, Італії та Нідерландів. Якщо нововведення схвалять на рівні FIFA, нові правила визначення положення "поза грою" почнуть діяти у всіх клубних турнірах і в матчах між національними збірними.

Нагадаємо, у березні Джанні Інфантіно втретє став президентом FIFA.