Швейцарця Джанні Інфантіно переобрали на пост президента Міжнародної федерації футболу (FIFA). Вибори відбулися у четвер на конгресі FIFA у столиці Руанди Кігалі.

Інфантіно був єдиним кандидатом під час виборів. Його було обрано без голосування на основі регламенту FIFA. Посаду президента FIFA він обійматиме до 2027 року.

Віцепрезидент FIFA, чинний голова Азіатської футбольної конфедерації Салман бін Ібрагім Аль Халіфа роз'яснив процедуру переобрання.

Чинний президент FIFA Джанні Інфантіно - єдиний кандидат, який висунув кандидатуру, стаття 3 та стаття 32 говорять про те, що конгрес може вирішити обрати президента без голосування, якщо пропонується один кандидат, роблячи це одноголосним схваленням усіх присутніх.

Інфантіно 23 березня виповниться 53 роки, його було обрано президентом організації на позачерговому конгресі у лютому 2016 року. На цій посаді він змінив швейцарця Йозефа Блаттера, який пішов у відставку після численних корупційних скандалів в організації.

У червні 2019 року Інфантіно було переобрано на посаду президента FIFA на конгресі в Парижі. Тоді вибори також відбулися на безальтернативній основі.

З 2000 до 2016 року Інфантіно працював у Союзі європейських футбольних асоціацій (UEFA). Упродовж семи останніх років своєї діяльності в цій організації Інфантіно обіймав посаду генерального секретаря.

Нагадаємо, у мережу виклали відеозвернення Зеленського, яке FIFA відмовилось показувати перед фіналом ЧС-2022.