У понеділок, 3 липня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію станом на 06:00 щодо російського вторгнення.

Сьогодні вночі рф знову атакувала ракетами та іранськими ударними БПЛА типу "Shahed" по Україні. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється. Протягом доби противник завдав ракетного та авіаційного ударів, застосувавши 12 крилатих та зенітних керованих ракет і 8 "Шахедів" по об'єктах цивільної інфраструктури.

Також ворог завдав 57 авіаційних ударів та здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Плетенівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Карповичі, Хрінівка, Камянська Слобода Чернігівської області; Сопич, Сохани, Білопілля і Пономаренки Сумської області та Козача Лопань і Вовчанськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Кислівка і Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки і Новолюбівки Луганської області та Діброви і Сіверська на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Торське - Донецької.

На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Міньківки та Богданівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них – Васюківка, Часів Яр та Іванівське на Донеччині.

На Авдіївському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Там же завдав авіаційного удару. Здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Під вогонь, зокрема, потрапила та ж Авдіївка і Первомайське та Бердичі Донецької області.

На Мар'їнському напрямку бійці ЗСУ відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. У той же час, противник завдав авіаційних ударів в районах Котлярівки, Мар’їнки і Курахового та обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів. Серед них Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледару, Богоявленки та Благодатного. Здійснив обстріли більш як 15 населених пунктів, зокрема це Золота Нива, Велика Новосілка, Водяне та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування військ ЗСУ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Зміївки, Херсона та Антонівки. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів, серед яких Новодарівка, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я Запорізької області; Козацьке, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Авіація ЗСУ за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Крім того, наші підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, район зосередження особового складу, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 засоби протиповітряної оборони ворога.