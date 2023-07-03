Силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ цієї ночі, 3 червня, під час останньої ворожої повітряної атаки, було успішно знищено 13 безпілотників-камікадзе типу "Шахед". Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

Окупанти запускали по Україні ударні безпілотники "Shahed-136/131" із південно-східного напрямку.

Усього зафіксовано пуски 17 "шахедів".

Захисні системи ППО ефективно працювали у південних, східних та центральних областях.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БПЛА "Shahed-136/131". Решта - не досягли своєї цілі.

Згідно з інформацією, що надана військовими, внаслідок цієї атаки не виникло жодних втрат.