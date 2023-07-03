Українська ППО знищила 13 ворожих дронів: подробиці нічної атаки [ Редагувати ]
Силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ цієї ночі, 3 червня, під час останньої ворожої повітряної атаки, було успішно знищено 13 безпілотників-камікадзе типу "Шахед". Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.
Окупанти запускали по Україні ударні безпілотники "Shahed-136/131" із південно-східного напрямку.
Усього зафіксовано пуски 17 "шахедів".
Захисні системи ППО ефективно працювали у південних, східних та центральних областях.
В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БПЛА "Shahed-136/131". Решта - не досягли своєї цілі.
Згідно з інформацією, що надана військовими, внаслідок цієї атаки не виникло жодних втрат.
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