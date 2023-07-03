У Херсонській області ворог "не пасе задніх" та влаштовує так звані "килимові обстріли" місцевого населення, щоб переконати в тому, що під окупацією нібито було краще. Про це свідчить заява керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

Це зазвичай стала практика, коли Сили оборони починають активні дії на будь-яких ділянках фронту, ворог починає тиснути на мирне населення, вкриває килимовими обстрілами, щоб налаштувати проти Сил оборони. Мовляв, за часів "руського миру" було спокійніше.

За словами Гуменюк, ЗСУ намагаються максимально зачищати смугу, щоб просуватися.

Зараз ця робота дуже ускладнена наслідками теракту (підрив Каховської ГЕС, - ред.), який відбувся з підняттям води. На лівому березі, який, нагадаю, значно нижчий за правий, вода ще дуже рясно вкриває багато населених пунктів.

За даними Гуменюк, наразі українські сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, яка наразі є основним способом бойової боротьби ЗСУ.