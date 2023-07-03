Російський дрон "Zala" був успішно знищений українськими військовими, які зуміли здійснити це завдяки одному удару. Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

Так, військові підрозділи радіоелектронної боротьби успішно забезпечили приземлення "пташки", після чого оператори безпілотних літальних апаратів 2-го батальйону 5-го окремого штурмового батальйону завершили місію точним скиданням.