У федеральній службі безпеки рф оголосили про нібито "припинення спроби замаху" на "керівника" анексованого Криму, Сергія Аксьонова. Заявляється, що цей замах був здійснений росіянином, який був завербований Службою безпеки України. Про це повідомляє російське видання "Медуза".

За даними ФСБ, нібито замах готував громадянин росії, 1988 року народження, "який був завербований співробітниками СБУ". Він нібито пройшов на території України "курс навчання розвідувально-підривної діяльності, у тому числі - навчання мінно-вибуховій справі".

У червні 2023 року, йдеться в поширеному ФСБ повідомленні, "агент іноземної спецслужби" прибув у Крим і розпочав підготовку до теракту - він планував підірвати автомобіль Аксьонова.

Однак довести злочинний намір до кінця підривник не встиг, оскільки при вилученні зі схованки вибухового пристрою він був затриманий.

Наразі нібито росіянина затримано.